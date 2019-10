Umbra neagră a recesiunii peste economia germană

"După cum ne temeam, lunile anterioare cu rate negative cu o singură cifră au fost doar o scurtă pauză de respirație", a spus expertul economic VDMA, Olaf Wortmann. Comenzile interne au scăzut cu 12% în termeni reali, în timp ce comenzile din străinătate au scăzut cu 19%. Astfel, industria de bază a Germaniei alunecă în jos pe tobogan, de trei trimestre.

Nesiguranța globală





Conflictele comerciale internaționale și incertitudinile referitoare la Brexit sunt o povară și pentru tehnologia „Made în Germany”. Clienții din Germania și din străinătate sunt reținuți la plasarea de comenzi și încheierea de contracte. La această nesiguranță se adaugă schimbarea structurală a industriei auto, un jucător important din industrie, în ansamblul ei.





În comparația trimestrială pentru lunile iunie-august 2019, comenzile au fost cu 8% sub anul precedent. De la începutul anului 2019, acestea au scăzut constant. Pentru acest an și anul viitor, VDMA se așteaptă ca producția să scadă cu două procente. Anul trecut, această industrie germană, cu peste un milion de angajați, făcea încă un plus de două procente.

Teamă în Autodeutschland

Cifrele din industria producătoare de mașini sunt considerate un seismograf pentru starea de spirit din economia germană. O serie de experți anticipează o creștere negativă în Germania în trimestrul al treilea. Astfel, Republică Federală ar ajunge, practic, în așa-numită recesiune tehnică.







Industria orientată spre export nu se așteaptă la o schimbare în bine nici în următoarele luni. "Previziunile Ifo privind exportul indică faptul că producătorii de mașini sunt în continuare pesimiști, având în vedere riscurile economice și politice", a explicat Wortmann. Institutul Ifo din München se ocupă cu studii și cercetări în domeniul economic.Economiștii vorbesc despre o recesiune tehnică atunci când o economie înregistrează scăderi timp de două trimestre la rând. Deja în trimestrul aprilie-iunie indicele de creștere economică a Germaniei a fost negativ.