Ministrul Economiei: La un moment dat o să punem poprire pe conturile Primăriei Capitalei

Termoenergetica are o datorie de aproape 300 de milioane de lei la ELCEN, iar la un moment dat ELCEN va pune poprire pe conturile Primăriei Capitalei, a avertizat luni seară, la Realitatea Plus, ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu.„Termoenergetica are o datorie restantă de 100 de milioane de lei pe luna decembrie şi 180 de milioane de lei pe luna ianuarie. Am zis că la un moment dat o să poprim conturile Primăriei. Am somat Primăria Capitalei, suntem încă în prenotificare, nu am notificat ANAF. Poate până la finalizarea termenului de notificare se plăteşte. Până acum am luat 70 de milioane de lei din factura scadentă pe decembrie", a spus Virgil Popescu.Ministrul a precizat că Termoenergetica plăteşte pe gigacalorie un preţ cu mult redus faţă de preţul pe care îl plăteşte consumatorul.„495 de lei, preţul pe gigacalorie, este de două ori mai mare decât preţul de achiziţie, care este de 196 de lei", a spus Popescu. „Tarifele de transport şi distribuţie şi pierderile nu au cum să acopere diferenţa", a afirmat ministrul interimar al Economiei.