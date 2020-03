Decizia CCR privind ridicarea sechestrului asigurător al ANAF e corectă. Responsabilizează procurorul (ministru desemnat al Finanțelor)

La ora actuală, spune Heiuș, există cercetări penale în care sechestrul asigurator era pus de ANAF: ăla trebuie ridicat și, în același timp, procurorul dispune punerea unui nou sechestru.







„Să spunem că merge Inspecția fiscală de la ANAF în control la un agent economic. După primele zile își dă seama că va stabili niște sume suplimentare de plată. Ca să aibă garanția că respectiva firmă nu-și va vinde bunurile în perioada asta, pune sechestru asigurator, nu executor. Adică să nu poată vinde până nu-și încheie raportul. Dacă stabilește doar sume suplimentare, atunci măsurile asigurătorii devin măsuri executorii și se trimite la executare silită. Debitorul are 30 de zile să plătească. Nu plătește, i se scot bunurile la vânzare. Nu poți să pui mai mult de șase luni și în cazuri speciale de 1 an măsuri asiguratorii”, a declarat Heiuș, pentru HotNews.ro.Mai apare o problemă, spune el.„În timpul controlului au pus sechestru asigurător pe bunuri și constată că există indicii că ar fi elemente constitutive ale unei infracțiuni. Atunci ANAF trimite raportul de inspecție la procurori să se continue cercetarea pe parte penală. Nu poate să fie mai mult de 6 luni (măsura asiguratorie dispusă de ANAF n.r.), dar când a trimis la Parchet în anumite cazuri, precum evaziune fiscală și spălare de bani, procurorul este obligat să pună sechestru asigurător. Dacă e caz, de exemplu, de contrabandă procurorul poate să pună cum consideră el”, afirmă ministrul desemnat al Finanțelor.Din punctul său de vedere, ca fiscalist, crede că decizia CCR e corectă.„Responsabilizează procurorul care să instituite măsurile asigurătorii ca procuror pe perioada cercetării penale, nu mai dă posibiliatea ANAF să rămână cu sechestru pe bunul unui posibil debitor atâta timp cât lucrul nu-i cert”, a precizat el.Potrivit acestuia, când intervine procurorul, sechestrul asigurător pus de ANAF nu mai e valabil.„Procurorul analizează câteva zile și decide el dacă se repune sechestru asigurător sau nu asupra bunurilor. Atunci când ai evaziune fiscală și spălare de bani este obligat să pună. Sechestrul dispus în timpul cercetării penale trebuie să fie până se încheie actul juridic”, explică Heiuș.El consideră că autoritățile nu mai trebuie să modifice nicio lege după decizia CCR.„Ce să se modifice? Să spun că sechestrul pus de ANAF poate curge? Nu am cum. În 6 luni, dacă nu este evaziune fiscală sau altceva, execută silit bunul sau să plătească și atunci nu mai e nevoie să țină sechestrul. Dacă e faptă penală, procurorul decide, nu inspectorul fiscal, dacă dispune sau nu”, precizează ministrul desemnat al Finanțelor.