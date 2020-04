Min. Economiei propune oferirea unui bonus companiilor care angajează salariați și îi țin șase luni

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus, vineri, că o idee de relansare a economiei, după ce va trece pandemia de COVID-19, ar fi ca acele companii care angajează salariați pentru cel puțin șase luni să primească un bonus, precizând că acest stimulent financiar ar putea fi asigurat de stat, potrivit Mediafax.





„Dacă am da un bonus companiilor care angajează salariaţi şi îi ţin șase luni de zile, atunci aş vedea cu adevărat o măsură stimulativă de acest tip. (...) Sigur că bugetul de stat are capacitatea să ofere şi bonusuri, pentru că trebuie repornită economia. Eu tot timpul am spus că în perioada ascendentă a crizei nu luăm măsuri de repornire a economiei. În perioada de scădere a pandemiei, atunci vom porni economia, şi o să vedeţi şi în următoarele săptămâni măsurile de relansare. Aceasta este o măsură de relansare, este o măsură activă”, a spus ministrul Economiei, la Digi24.





Virgil Popescu a adăugat că există în lucru mai multe scenarii.





„Măsura activă este o măsură de a motiva companiile să angajeze oameni și să îi țină pe o perioadă mai lungă. (...) Într-o săptămână, două, o să vedeți pachetul de relansare, dacă nu chiar săptămâna viitoare. Lucrăm la o schemă de sprijin și pentru companiile mari, pentru că pentru IMM-uri avem o schemă de sprijin. O să lucrăm și pentru companiile mari”, a mai spus Popescu.