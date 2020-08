Criza Corona în Germania: Economia și finanțele publice se prăbușesc, speranțele de redresare se mută spre sfârșitul anului

În lunile martie și aprilie, anumite părți ale economiei germane au ajuns practic la un blocaj, ca urmare a pandemiei de Covid-19. Situația a fost similară în multe alte mari economii, punându-se o mare presiune asupra comerțului exterior. Potrivit autorității responsabile de la Wiesbaden, exporturile și importurile de bunuri și servicii s-au prăbușit în al doilea trimestru. De asemenea, au scăzut cheltuielile consumatorilor privați și investițiile corporative în echipamente tehnice si utilaje.Germania, cea mai mare economie a Europei, se află într-o recesiune profundă. Producția economică a scăzut deja ușor, la începutul anului. După ce pandemia a început, în martie, guvernul federal a pus la dispoziție un pachet de ajutorare de un miliard euro. Pentru a stimula economia, acesta a adăugat în vară un pachet de 130 de miliarde euro, pentru anii 2020 și 2021.În plus, TVA-ul a fost redus timp de șase luni, începând cu 1 iulie: de la 19 la 16% și de la 7 la 5%. Acest lucru ar trebui să impulsioneze consumul, ca un pilon important al economiei.Din cauza crizei Corona, statele UE au suspendat, pentru prima dată, regulile Pactului de stabilitate și creștere, potrivit cărora deficitul bugetar nu trebuie să depășească 3%, iar datoria totală nu trebuie să depășească 60% din produsul intern brut. Germania a înregistrat ultima dată un deficit în anul 2011.Experții presupun că economia va crește din nou în a doua jumătate a anului 2020, cu condiția ca numărul infecțiilor să nu crească semnificativ. „După scăderea accentuată din prima jumătate a anului, economia germană ar trebui să crească foarte puternic în trimestrul de vară al anului 2020", se anticipa în ultimul raport lunar al Deutsche Bundesbank.Indicele climatului de afaceri, ifo, indică și el în această direcție, crescând de la 90,4 puncte în iulie, la 92,2 puncte, în luna august. Aceasta înseamnă că managerii chestionați de Institutul Ifo au evaluat perspectivele de afaceri ale companiei lor ca fiind mai favorabile decât înainte. Președintele Institutului, Clemens Fuest, spune: „Economia germană este pe calea recuperării”.Cu toate acestea, guvernul condus de cancelarul Angela Merkel se așteaptă la cea mai grea recesiune din perioada postbelică, raportată la întregul an. Cel mai recent, s-a estimat o scădere a produsului intern brut cu 6,3%.Guvernul federal are aprobarea parlamentară să-și asume datorii record, care se ridică la 217,8 miliarde de euro în acest an, pentru a face față crizei Corona. Bundestag-ul a aprobat acest lucru prin rezoluția sa privind al doilea buget suplimentar, pentru a finanța pachetul de stimulare economică. Banii în plus vor fi folosiți, în primul rând, pentru a finanța măsuri destinate stimulării consumului și a economiei, în lunile următoare.Aproape 218 miliarde de euro - niciun guvern german nu a facut atât de multe datorii noi într-un singur an. Însă deși acestea împovărează bugetul vice-cancelarul și ministrul de finanțe Olaf Scholz (SPD) promite să nu economisească în defavoarea principiului statului social.„Nu ne vom atinge de statul social, care ne conduce prin această criză atât de eficient, ci îl vom sprijini”, a spus politicianul social-democrat. În pofida crizei, pensiile mici vor fi ameliorate prin adaosuri raportate la pensia de bază, din ianuarie 2021.Opoziția din Bundestag a exprimat însă critici clare: vicepreședintele grupului parlamentar al liberalilor, Christian Dürr (FDP), a declarat, în dezbaterea finală a bugetului, că s-au încălcat mai multe principii constituționale prin această nouă datorie record. În plus, ministrul Scholz ar face contrariul celor promise, consideră Dürr.Politicianul AfD și președinte al Comisiei pentru Buget, Peter Boehringer, a pus la îndoială întreaga politică a guvernului federal în criza Corona. „Situația de urgență epidemică, care este baza măsurilor, probabil că nu a existat niciodată”, a spus el. Pentru a combate pandemia, guvernul federal german a decis asupra restricțiilor stricte asupra vieții publice, companiilor și întreprinderilor, deși numărul infecțiilor în Germania este relativ scăzut, într-o comparație globală, consideră Boehringer.Experta bugetară a Partidului Stângii (Die Linke), Gesine Lötzsch, a criticat faptul că bugetul suplimentar va implica „sume gigantice”, însă nu în beneficiul persoanelor aflate în sărăcie. De exemplu, creșterile de ajutor social (Hartz IV) ar fi necesare în timpul crizei Corona. Lötzsch a criticat și frâna de datorie a Legii fundamentale ca fiind „o cale greșită”. Nu este necesară numai suspendarea acestei reguli din cauza bugetului suplimentar de criză, ci, în opinia politicianei, ar fi nevoie de completa eliminare a acesteia.Criza Corona duce la probleme financiare masive și la nivel local. Guvernul federal a promis deja un ajutor de aproape șase miliarde de euro. Potrivit municipalităților, însă, acest sprijin nu este suficient pe termen lung.Asociația Germană a Orașelor solicită miliarde suplimentare guvernului federal pentru ca municipalitățile să-și poată continua investițiile. Motivul problemelor financiare la nivel local este masiva diminuare a impozitului comercial, ca urmare a crizei Corona - cea mai importantă sursă de venit pentru municipalități.„Politica trebuie să se îmbunătățească pentru anii 2021 și 2022”, a somat directorul executiv al Asociației Germane a Orașelor, Helmut Dedy. „În caz contrar, investițiile orașelor riscă să dispară.”Guvernul federal a promis deja că va prelua pierderi fiscale comerciale, de aproape șase miliarde euro. De asemenea, guvernul federal intenționează să contribuie mai mult la subvenționarea locală a costurilor pentru locuințe, a șomerilor și asistaților social pe termen lung.La sfârșitul lunii martie, Bundestag-ul a crescut deja bugetul cu 156 miliarde de euro, pentru a compensa pierderile fiscale și pentru a finanța mai multe pachete de ajutor. Pentru aceasta, frâna datoriei din Legea fundamentală a fost suspendată. Guvernul federal presupune că, din cauza crizei Corona, în jur de 40,5 miliarde de euro din impozite vor veni mai puțin decât se aștepta la începutul anului.Acum, printre altele, un TVA mai mic se aplică cumpărăturilor, timp de jumătate de an, iar familiile primesc un bonus de 300 de euro pe copil. În plus, întreprinderile mici și mijlocii care au înregistrat o scădere deosebit de mare a vânzărilor din cauza crizei vor primi ajutor sub formă de împrumuturi, în valoare de aproape 25 de miliarde de euro.