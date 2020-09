Coronavirus: Recesiune record pentru economia mondială. Cum stă fiecare țară / Doar China a scăpat

Iată o trecere în revistă făcută de AFP cu principalelor modificări ale produsului intern brut (PIB), calculate comparativ cu trimestrul anterior. Cifrele sunt, dacă nu se specifică altfel, cele ale institutelor statistice naționale., a raportat marți o prăbușire record de 9,7% din PIB-ul său între aprilie și iunie. A doua țară cea mai afectată de pandemie, cu mai mult de 121.000 de decese, gigantul sud-american a intrat oficial în recesiune după un declin (revizuit) de 2,5% în primul trimestru.„PIB-ul se află acum la același nivel ca la sfârșitul anului 2009, în centrul crizei financiare internaționale”, a explicat Institutul de Statistică IBGE într-un comunicat.care plătește un preț mare pentru Covid-19 (peste 65.000 de morți), a dezvăluit cu 24 de ore mai devreme o scădere fără precedent de 23,9% din PIB-ul său de la un an la altul. Fără recesiune, totuși, deoarece New Delhi a înregistrat o creștere de 3,1% între ianuarie și martie.scăderea a fost de 9,5% în al doilea trimestru, după o scădere de 1,3% în primul, potrivit cifrelor publicate de OECD. Statisticile guvernului SUA publică variații la o rată anualizată (-32,9% în al doilea trimestru), precum Canada, care vineri a raportat o scădere fără precedent a PIB-ului său cu 38,7% în primăvară.Singura lumină palidă a venit de la a doua cea mai mare economie din lume:PIB-ul a revenit cu 11,5% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 10% în primul trimestru. Pe parcursul unui an, scăderea a fost de 6,8% în primul trimestru și revenirea de 3,2% în al doilea trimestru. Un nivel de creștere care rămâne însă mult mai mic decât cel înregistrat de China în ultimele decenii.vecină a avut încă trei luni dificile: în al doilea trimestru, PIB-ul său s-a prăbușit cu 7,8% comparativ cu cel din ianuarie până în martie. Aceasta este cea mai puternică scădere de când au fost puse în aplicare date comparabile în 1980 și al treilea trimestru consecutiv al contracției PIB-ului.Din partea Vechiului Continent,ă, după -3,6% în trimestrul anterior, adică „de departe” cel mai semnificativ declin din 1995, potrivit oficiului european de statistică Eurostat.și-a văzut scăderea PIB-ului cu 10,1% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 2% în primul (cea mai gravă scădere înregistrată până acum a fost de 4,7%). Mai puțin afectată de pandemie decât alte țări de pe continent, a lansat marți o mică notă de speranță prin revizuirea prognozei sale pentru o scădere a activității economice la -5,8%, față de -6,3% estimată anterior., care a cunoscut o izolare mai strictă și mai lungă decât vecina sa de peste Rin, dăderea este mai severă, cu un PIB în scădere cu 13,8% în primăvară, după -5,9% între ianuarie și martie. Cel mai rău trimestru înregistrat vreodată de la al doilea razboi mondial de către Institutul Național de Statistică a fost până acum primăvara anului 1968, afectată de greva generală din mai.care a cunoscut o creștere slabă înainte de criza sănătății și a cărei regiune bogată Lombardia a fost epicentrul european al pandemiei timp de câteva săptămâni, a intrat în recesiune cu o scădere a PIB-ului de 5,4 % în primul trimestru, apoi 12,8% în al doilea.economia a scăzut cu 18,5% în al doilea trimestru, după 5,2% în primul, incluzând o scădere de 60% a veniturilor din turism în primăvară și o scădere de peste o treime a exporturilor., țara europeană cea mai afectată de pandemie, suferă cea mai gravă recesiune a continentului, întrucât economia sa rămâne legată de cea a UE până la sfârșitul anului. PIB-ul a scăzut cu 20,4% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 2,2% în primul trimestru.economia sa s-a contractat cu 8,5% în al doilea trimestru pe parcursul unui an, potrivit primei estimări a agenției de statistică Rosstat. Dincolo de efectele pandemiei, gigantul rus a suferit și el din cauza crizei petrolului.