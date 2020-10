Guvernul SUA încheie anul fiscal cu un deficit record de peste 3.000 de miliarde de dolari

Cea mai mare pare a minusului bugetar din acest an a fost cauzată de CARES Act, un pachet de cheltuieli de 2.200 de miliarde de dolari care a inclus o compensare suplimentară pentru lucrătorii strămutați în timpul pandemiei și stimulente pentru menținerea angajaților.Încasările s-au ridicat la 3.420 de miliarde de dolari față de cheltuieli de 6.550 de miliarde de dolari, potrivit Departamentului Trezoreriei.Anul fiscal s-a încheiat cu datorii guvernamentale de puțin sub 27.000 de miliarde de dolari, dintre care toate, cu excepția a 6.000 de miliarde de dolari, sunt deținute public.Încasările din impozite s-au ridicat la 1.610 miliarde de dolari, cu 203 miliarde de dolari mai puțin decât se estima în buget. Colectările de impozite corporative au ratat estimarea bugetară cu 51,8 miliarde de dolari, în timp ce încasările de asigurări sociale și pensii au fost cu 2,1 miliarde de dolari sub prevederi.Cheltuielile mai mari decât cele programate pentru departamentele de agricultură, educație și sănătate au contribuit, de asemenea, la deficit.