Fitch Rating: România va avea un deficit bugetar de 9,5% din PIB în 2020

Agenţia de evaluare financiară europeană, Fitch Ratings, a menţinut ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Acest indicator contează pentru costurile cu care se împrumută statul sau marile companii dintr-o ţară, notează Mediafax.Experții au stabilit ratingul în funcție de deficitul bugetar mare şi de deficitul de cont curent la fel de mare, comparativ cu alte ţări. Agenţia preconizează că deficitul o să atingă în 2020 un maxim istoric, de 9,5% din PIB, în special din cauza cheltuielilor pentru COVID-19.Măsurile de sprijin adoptate ca răspuns la pandemie ar putea să se ridice la 7% din PIB în 2020, dar au fost eficiente, consideră specialiștii. În plus, România are o datorie guvernamentală moderată, dar și indicatori privind guvernanţa şi dezvoltarea umană peste alte ţări.„Deci este un mesaj atât de îngrijorare dar şi de comfort şi a venit exact la momentul potrivit şi, atenţie, la consecinţele pe care le-ar fi avut. Scăderea de rating, de exemplu, cu un procent în general, cu o treaptă, se duce în deficit bugetar sau în cheltuieli cu dobânzile să zicem, tot cu un procent. Confirmarea este pentru împrumuturile pe termen lung la moneda euro, ceea ce este un avantaj pentru România. Mai avem, încă, atât de importantă, această capacitate de a te îndatora, pentru că situaţia deficitului bugetar este complicată, a deficitului de cont curent la fel şi a datoriei private externe, care este foarte mare şi noi nu o vedem, dar este un indicator critic şi foarte mare şi, acesta, prin comparaţie cu alte ţări, care au acelaşi rating. Deci, consecinţele unei scăderi de rating în poziţiile României, chiar dacă perspectiva este negativă, sunt foarte importante şi foarte critice. Nu aveam loc de aşa ceva acum în situaţia medicală şi totul este foarte critic, aşa că am mai luat o gură de speranţă şi de oxigen”, a declarat analistul economic, Adrian Mitroi.Pe lângă agenţia europeană Fitch Rating, mai sunt două agenţii americane care evaluează economia României. În urmă cu două zile, Moody’s a anunţat că menţine ratingul României, iar a treia agenţie, Standard and Poor's, urmează să-şi anunţe evaluarea.