SUA acuză Elveția și Vietnamul că își manipulează monedele

"Vietnamul și Elveția își manipulează monedele", a afirmat Trezoreria americană, în raportul său care analizează perioada iulie 2019 iunie 2020.De două ori pe an, Trezoreria examinează situația principalilor 20 de parteneri comerciali ai Statelor Unite.Banca Națională a Elveției a respins ferm acuzațiile."În niciun caz Elveția nu efectuează manipulări monetare", a afirmat un purtător de cuvânt, subliniind că raportul nu schimbă cu nimic abordarea BNS în materie de politică monetară.Elveția exportă în SUA în special ceasuri de lux, ciocolată și servicii financiare.Washingtonul se va angaja de acum pentru "eliminarea practicilor care au creat un avantaj comercial injust" în favoarea Vietnamului și Elveției, a subliniat Trezoreria, care plasase deja Elveția în supraveghere în ianuarie."Având în vedere situația economică și nivelul în continuare ridicat al francului, rămâne pregătită să intervină de manieră sporită pe piața valutară", a mai precizat purtătorul de cuvânt al BNS.Deficitul comercial al bunurilor și serviciilor SUA cu Elveția era de 5 miliarde de dolari în 2019.Deficitul comercial cu Vietnamul este mult mai important: 54,5 miliarde.Acțiunea Trezoreriei de miercuri are în principal un caracter simbolic.Potrivit legilor americane, decizia poate antrena negocieri care s-ar putea traduce în impunerea de taxe, dar nu există o sancțiune imediată.În raportul publicat miercuri, alte zece țări, în frunte cu Germania, Japonia și Italia, sunt plasate sub supraveghere, o listă la care au fost de asemenea adăugate Taiwan, Thailanda și India.Washingtonul nu mai consideră din ianuarie 2020 că Beijingul își manipulează moneda.