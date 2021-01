webPR: TaxEU Forum revine cu o noua editie

​TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de legislatie si fiscalitate dedicat specialistilor din domeniu, revine cu o noua editie ce va avea loc in perioada 11-12 martie 2021 si va reuni, virtual de aceasta data, specialisti din cele mai importante companii si firme de consultanta fiscala.





Cea de-a XV-a editie se va desfasura online, intr-un format inedit, adaptat vremurilor actuale si unde speakeri reputati din domeniu vor aduce in fata audientei solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2021, modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.





ZIUA 1 | Conferinta TaxEU Forum | 11 martie







Prima zi a evenimentului aduce impreuna specialisti si experti din domeniul fiscal ce vor aborda subiecte de actualitate menite sa ofere participantilor o perspectiva de ansamblu asupra principalelor reglementari fiscale. Vezi program





ZIUA 2 | Seminariile TaxEU Forum | 12 martie









A doua zi a evenimentului aduce o serie de seminarii specializate sustinute de catre companii de consultanta fiscala care vor prezenta spete actuale si raspunsuri la problemele generate de legislatia in vigoare. Vezi program





Dintre seminarii:



• Inspectii fiscale – trenduri si provocari pentru 2021 – seminar sustinut de EY Romania



• Fiscalitatea in vremea COVID si tendinte fiscale la inceput de 2021 – seminar sustinut de Taxhouse-Taxand Romania



• Aspecte fiscale relevante pentru inchiderea anului fiscal – seminar sustinut de TPA Romania

• Proceduri administrative si judiciare fiscale noi – Labirinturi ale controverselor si solutiilor – seminar sustinut de bpv Grigorescu Stefanica



• 20 de aspecte fiscale critice de luat in considerare in 2021, recomandari si solutii – seminar sustinut de BDO Romania



• Masuri de sprijin pentru salariati si angajatori ca urmare a pandemiei. Modificari legislative de impact in 2021 cu privire la impunerea veniturilor persoanelor fizice. Impozit pe profit — ce este nou incepand cu 2021 cu privire la deductibilitati si facilitati fiscale – seminar sustinut de RSM Romania



• Preturile de transfer si noile modificari fiscale. Context european si local. Controalele fiscale de preturi de transfer in 2021. DAC6. – seminar sustinut de Biris Goran







TaxEU Forum reuneste an de an unii dintre cei mai buni specialisti din domeniul fiscal pentru a oferi participantilor informatii valoroase, idei noi si solutii eficiente: Alex Milcev (Partner ― Tax & Law Leader, EY Romania), Angela Rosca (Managing Partner Taxhouse-Taxand Romania, Leader al Grupului de Lucru pe Fiscalitate 2021 in Cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei), Daniel Anghel (Partner, Liderul Departamentului De Consultanta Fiscala Si Juridica, PwC Romania), Gabriel Biris (Partner, Biris Goran), Dan Schwartz (Managing Partner, RSM Romania), Anca Grigorescu (Partener, bpv Grigorescu Stefanica), Dan Barascu (Partener Coordonator Servicii Fiscale, BDO Romania), Nadia Oanea (Partner, Grant Thornton Romania), Dan Manolescu (Presedinte, Camera Consultantilor Fiscali, Tax Partner – Soter & Partners), Bianca Vlad (Partner, Tax Advisory Services, Mazars), Dragos Doros (Partener, KPMG Romania), Alexandru Aparaschivei (Partener, NNDKP Consultanta Fiscala), Mitel Spataru (Tax Partner, Crowe Romania), Cristian Radulescu (Partner, Taxhouse-Taxand Romania), Mariana Vizoli (Independent Tax Consultant), Alina Andrei (Partener, Cabot Transfer Pricing In Cooperation With Biris Goran), Daniela Zar (Partener, TPA Romania), Alin Irimia (Partner, National Practice Leader – Trasfer Pricing, BDO Romania), Doina Georgescu (Partner, Head of Tax, RSM Romania), Raluca Andrei (Partner Tudor, Andrei si Asociatii), Gabriela Bancescu (Director, Divizia Preturi de Transfer, EY Romania), Cristina Randjak (Avocat Senior Coordonator, bpv Grigorescu Stefanica), Andreea Munteanu (Tax Director Corporate & International Tax, BDO Romania), Adrian Deaconu (Director, Taxhouse-Taxand Romania), Oana Constantin (Tax Partner, RSM Romania), Alex Slujitoru (Director/Avocat, Radu Si Asociatii SPRL), Iulia Dragomir (Avocat Senior Coordonator, bpv Grigorescu Stefanica), Georgiana Matei (Senior Manager, Taxhouse-Taxand Romania), Adrian Serban (Senior Tax Manager, RSM Romania), Octavian Marian (Avocat Senior, bpv Grigorescu Stefanica), Nina Sava (Senior Manager, Impozite Indirecte, EY Romania), Sorin Biban (Tax Senior Manager, Biris Goran), Vlad Madaras (Senior Manager – TVA, BDO Romania), Gabriel Stanigut (Senior Tax Manager, TPA Romania), Tania Hotca (Avocat, bpv Grigorescu Stefanica), Andreea Cosmanescu (Senior Manager in Departamentul de Asistenta Fiscala, EY Romania), Vlad Dimitriu (Manager, Taxhouse-Taxand Romania), Raluca Nicolae (Tax Manager, RSM Romania).







Pentru a fi la curent cu noutatile despre TaxEU Forum, puteti urmari pagina oficiala de Facebook ( https://www.facebook.com/TaxEU.ro ), evenimentul creat pe Facebook ( https://www.facebook.com/events/829367561246438 ), dar si pagina de LinkedIn a evenimentului ( https://www.linkedin.com/company/taxeu-forum/ ).







Inscrierile sunt deschise si se pot face pe www.taxeu.ro

TaxEU Forum 2021 este organizat de Evensys in parteneriat cu EY Romania, NNDKP Consultanta Fiscala, TaxHouse-Taxand Romania, Biris Goran, BDO Romania, Grant Thornton Romania, PwC Romania, RSM Romania, TPA Romania, Mazars Romania, bpv Grigorescu Stefanica si Crowe Romania.







Despre Evensys





Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 15 ani de experienta in organizarea de evenimente business. Evensys este specializata exclusiv pe dezvoltarea de conferinte si de seminarii proprii, ce acopera sapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, HR, Real Estate, Production si Retail. Evenimentele organizate trateaza tematici actuale, care privesc atat industria de business locala, cat si cea din Europa Centrala si de Sud-Est.