Exportul Chinei a înregistrat o creștere record în februarie

Exporturile, calculate în dolari, au crescut cu 154,9% în februarie, comparativ cu un anul trecut, în timp ce importurile au crescut cu 17,3%, cel mai mult din octombrie 2018.În perioada ianuarie-februarie, exporturile au crescut cu 60,6% față de anul prrecedent, când blocajele pentru limitarea pandemiei au paralizat activitatea economică a țării.Exporturile puternice, care au beneficiat de succesul Chinei în limitarea crizei de sănătate publică, au contribuit la recuperarea țării.Creșterea a fost determinată de o revenire a cererii externe, a declarat vama pe site-ul său web, citând îmbunătățiri în industriile Uniunii Europene și Statelor Unite, precum și importurile crescute ale acestora de produse în urma măsurilor de stimulare fiscală."În plus, majoritatea angajaților producătorilor (din China) au ales să rămână liniștiți de sărbătorile de Anul Nou Lunar", se spune în comunicat. "Sondajul nostru a arătat că o mulțime de firme din provinciile orientate spre export au rămas deschise și comenzile care, de obicei, sunt livrate numai după noul an au fost livrate în mod normal."Activitatea industrială chineză este de obicei inactivă în timpul vacanței de Anul Nou Lunar, care a căzut la mijlocul lunii februarie a acestui an. Anul acesta, guvernul a făcut apel la lucrători să evite călătoriile pentru a reduce riscul răspândirii coronavirusului.În ianuarie-februarie, importurile au crescut cu 22,2% față de 2020, peste prognoza de 15%, parțial din cauza stocării de semiconductori și produse energetice, conform vămii.China a înregistrat un excedent comercial de 103,25 miliarde de dolari în primele două luni. Analiștii se așteptau ca surplusul comercial să se reducă la 60,15 miliarde de dolari, de la 78,17 miliarde de dolari în decembrie.Economia Chinei a crescut cu 2,3% anul trecut, ajutată de cererea solidă de bunuri, cum ar fi echipamentele medicale și casnice, deși creșterea a fost cea mai slabă din ultimii 44 de ani.Anul acesta, China și-a stabilit un obiectiv modest de creștere, de cel puțin 6%.