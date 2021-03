Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, nominalizat ca membru în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri / Ministrul care demisionase din cabinetul Grindeanu

Florin Jianu, preşedintele Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi fost ministru fost ministru pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism în Guvernul Victor Ponta, a fost nominalizat pentru un mandat provizoriu de patru luni în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.





"Am acceptat nominalizarea statului român pentru un mandat provizoriu (4 luni +2) în Consiliul de Administraţie al FNGCIMM, cu convingerea ca voi reprezenta cu onoare IMM-urile în cadrul principalei instituţii de garantare pentru IMM-uri din România. Dacă în anul 2020 am contribuit la crearea celui mai important program de capital de lucru şi de capital de investiţii, IMM Invest, anul 2021 reprezintă o uriaşă provocare pentru sectorul IMM, aşa încât instrumentele care trebuie puse la dispoziţia mediului de afaceri trebuie să se concretizeze în cât mai multe IMM-uri care vor avea acces la capital de lucru şi capital de investiţii. Voi fi în dialog permanent cu toţi IMM-iştii români care au nevoie de informaţii sau care au nevoie de sprijin în relaţia cu FNGCIMM", a afirmat Jianu.



Acesta a vorbit şi despre provocările noii funcţii.



“Provocările Fondului de Garantare pe care le consider urgente şi pentru care voi lupta în perioada următoare sunt: FNGCIMM să se regăsească în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi să implementeze pentru IMM-urile româneşti: IMM Restart România – un upgrade la programul IMM Invest, program care să combine grantul cu împrumutul cu dobânda subvenţionată, ajutând IMM-urile să se capitalizeze, să devină bancabile, să se dezvolte şi sa aibă capacitatea să investească; Fondul Naţional de Investiţii în IMM-urile româneşti, fond de capital de risc de tip equity care să se adreseze IMM-urilor care doresc să se dezvolte, statul român contribuind la capitalizarea acestora, iar nu la mărirea gradului de îndatorare", a adăugat el.



Un alt obiectiv este ca FNGCIMM să devină Organism Intermediar pentru perioada programatică 2021-2027, astfel încât să sprijine instituţiile româneşti să se reformeze şi să devină repere pentru IMM-uri.



Altă provocări sunt reprezentate de dezvoltarea structurii teritoriale a FNGCIMM prin prezenţa în fiecare regiune de dezvoltare, după modelul ADR-urilor (Agenţiilor de Dezvoltare Regională) astfel încât IMM-urile să aibă acces facil atât la fonduri europene, cât şi la garanţii şi credite punte pentru implementarea proiectelor de ivnestiţii.



Jianu mai spune că România are nevoie de o bancă de dezvoltare, iar aceasta se poate construi pe infrastructura FNGCIMM.



"FNGCIMM îşi poate extinde operaţiunile şi regional, atragând resurse investiţionale europene şi devenind un actor regional în ceea ce priveşte investiţiile în IMM-uri. Vreau să repet faptul că voi reprezenta în CA FNGCIMM, chiar dacă pentru un mandat provizoriu, interesele IMM-urilor româneşti fie că vorbim de industrie, comert, servicii sau agricultură, IMM-uri atât de afectate şi care au nevoie ca de aer de instrumente adecvate pentru a îşi putea continua activitatea în acest an", a completat Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR.