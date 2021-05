Americanii se pregătesc pentru cea mai mare inflație de după 2013

Tabere politice

Spend, baby, spend!

Previziunile privind inflația mediană estimată pentru următoarele 12 luni au crescut la 3,4% comparativ cu 3,2% luna trecută, potrivit unui sondaj efectuat de Rezerva Federală a Statului New York.Acesta este cel mai ridicat nivel de după septembrie 2013.Așteptările privind inflația în SUA în următorii 3 ani s-au menținut însă la 3,1%, cel mai ridicat nivel înregistrat după iulie 2014.Prognozele privind creșterea prețurilor locuințelor s-au majorat la 5,5% față de 4,8% luna trecută, evidențiind modul în care lipsa unei oferte pe piață a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor.O veste bună este că așteptările pentru prețul la carburanți și servicii de sănănătate au înregistrat o ușoară scădere însă americanii se așteaptă să plătească mai mult pentru chirie și studiile universitare.Deși așteptările privind inflația de regulă sunt mai ridicate decât nivelul real înregistrat ele pot deveni adesea profeții care se împlinesc singure: pe măsură ce americanii se pregătesc pentru un nivel mai ridicat al inflației, afacerile tind să crească prețurile și angajații cer de regulă salarii mai mari.Deși campania de vaccinare a mai ameliorat unele din îngrijorările privind pandemia, îngrijorările legate de o inflație scăpată de sub control stau acum în calea unei relansări economice vesele.FOTO: Leigh Vogel-Pool via CNP / Spash / Profimedia ImagesDezbaterile privind creșterile de prețuri au divizat SUA în două tabere.Una, care include oficiali din administrația Biden și pe Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, crede că inflația va întări economia pe măsură ce aceasta se redeschide, etapă urmată de o plafonare la niveluri mai sănătoase.Cealaltă tabără, susținută de republicani și unii democrați moderați, este mai puțin optimistă.Aceștia afirmă că pachetele enorme de stimulare economică și creșterea economiei vor duce inflația la niveluri periculoase și că există riscul ca acestea să ducă la creșteri de prețuri paralizante care au fost înregistrate ultima dată în SUA în anii 1980.Măsurile populare care au dus la creșterea inflației au început să fie resimțite mai puternic iar economiștii prognozează că prețurile vor crește și mai mult pe măsură ce tot mai multe restricții vor fi ridicate.Foto: PixabayDupă mai bine de un an de măsuri de carantină și restricții parțiale, americanii par pregătiți să iasă afară și să cheltuie.Este așteptat ca creșterea cererii să ducă la noi puseuri inflaționiste pe măsură ce creșterea cantității de bani cheltuiți și constrângerile asupra lanțului de aprovizionare motivează afacerile să majoreze prețurile.Alte date din studiul Fed-ului din New York susțin aceste așteptări.Creșterea mediană a cheltuielilor gospodăriilor americane a fost de 4,6% în aprilie, în scădere ușoară față de 4,7% în luna anterioară însă încă aproape de cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani.Oficialii i-au reasigurat însă pe americani că au instrumentele necesare pentru a evita o creștere problematică a prețurilor indiferent dacă inflația va scădea cum se așteaptă Rezerva Federală sau va rămâne la niveluri ridicate.Yellen a clarificat ulterior că nu „prezicea sau recomanda” nicio schimbare de politică monetară și că „apreciază independența Fed”.