Preţul cafelei continuă să crească

Scumpirea cotaţiilor la cafea are loc simultan cu o creştere a costurilor cu transportul şi cu o lipsă de containere pentru transportul naval care continuă să afecteze lanţurile mondiale de aprovizionare şi să alimenteze presiunile inflaţioniste.

În aceste condiţii multe cafenele se confruntă cu o alegere dificilă: să majoreze preţurile sau să treacă la un soi de cafea mai ieftin?O veste bună o constituie faptul că băutorii de cafea sunt dependenţi de cofeină şi în aceste condiţii este puţin probabil ca nivelul consumului să fie afectat, în special având în vedere că cererea de cafea îşi revine încă după pandemie.Această băutură "este o parte atât de importantă în rutina de zi cu zi a consumatorilor încât ar fi nevoie de foarte mult pentru a-şi schimba obiceiurile de consum de cafea", susţine Darren Seifer, analist la firma de cercetare de piaţă NPD Group. Potrivit acestuia consumatorii sunt obişnuiţi cu preţurile volatile.În acest an, consumul global de cafea este preconizat să crească până la 168,8 milioane de saci (fiecare cu o greutate de 60 de kilograme), în creştere de la 164,8 milioane saci anul trecut, arată prognozele analiştilor de la Rabobank International.Piaţa mondială ar urma să înregistreze o rată medie anuală de creştere de 9% în următorii trei ani, până la "peste 400 de miliarde de dolari", estimează şi lanţul de cafenele Starbucks Corp. În Asia, piaţa de cafea cu cel mai rapid ritm de creştere, consumul va creşte graţie unor venituri mai mari şi a extinderii culturii cafelei în China, India şi Indonezia, prognozează Fitch Solutions.Cererea de cafea nu este una complet indestructibilă, o dovadă în acest sens fiind faptul că pandemia a provocat prima scădere anuală a acestei cereri după 2011.Însă chiar dacă preţurile mai mari din acest an vor limita revenirea de după pandemie, consumul nu va scădea, susţine analistul Rabobank, Guilherme Morya.Va fi nevoie ca preţurile să treacă de patru dolari pentru o livră (0,45 kilograme) pentru a avea un impact asupra consumului, susţine Sterling Smith, director de cercetare la AgriSompo North America. Până când se va ajunge acolo, consumatorii sensibili la preţ vor căuta cafele mai ieftine sau îşi vor prepara mai multă cafea acasă, estimează Sterling Smith.În plus, impactul va diferi de la o regiune la alta, spune şi Vanusia Nogueira, director la Brazilian Specialty Coffee Association. Potrivit acesteia, consumatorii din ţările cultivatoare de cafea, cum este şi Brazilia, au tendinţa de a fi mai sensibili la preţ în timp ce băutorii de cafea din ţările bogate, cum sunt cei din Europa şi SUA, sunt mai puţin afectaţi. Rabobank susţine că în Brazilia are loc deja o tranziţie spre cafeaua mai ieftină de tip robusta.Pentru companii precum lanţul de cafenele Starbucks, boabele de cafea reprezintă doar o mică parte din costurile totale comparativ cu preţul mâinii de lucru şi chiriile. Cu toate acestea, cel mai mare lanţ de cafenele din lume începe să resimtă presiunile inflaţioniste. "Politica de preţuri va fi unul dintr-o serie de instrumente pe care le utilizăm pentru a contracara aceste obstacole", a informat compania, pe lângă încurajarea clienţilor să cumpere articole mai scumpe precum alimente şi băuturi răcoritoare.În cazul Grupului elveţian Nestle SA, directorul general Mark Schneider spune că accentul pe produsele de tip premium îi conferă producătorului capsulelor Nespresso mai multe opţiuni. Acolo unde va fi adecvat, vom majora preţurile", spune Mark Schneider.Unele cafenele ar putea chiar recurge la tactici precum reducerea cantităţii de cafea fără a modifica preţurile, spune Judy Ganes, preşedinte la J. Ganes Consulting. Însă pentru micile cafenele, perceperea unui preţ mai mare ar putea fi o variantă mai facilă decât modificarea gustului cafelei pentru consumatorii fideli.