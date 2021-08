Familia care a pariat totul pe bitcoin își ține acum banii în locuri secrete de pe 4 continente

Păstrare „la cald” sau „la rece”

Familia bitcoin

Buncăr sub Alpii Elvețieni

„Am ascuns portofelele hardware în mai multe țări pentru a nu fi nevoit să zbor foarte departe dacă am nevoie de acces la portofelul meu rece”, relatează Didi, patriarhul așa-numitei „familii Bitcoin”.Familia Taihuttu are două ascunzători în Europa, două în Asia, una în America de Sud și o a șasea în Australia.Însă nu este vorba de comori îngropate - niciuna dintre locații nu se află sub pământ sau pe insule izolate - familia relatând jurnaliștilor de la CNBC că activele crypto sunt ascunse în moduri diferite în mai multe locuri, de la apartamente închiriate la locuințe ale unor prieteni sau spații de depozitare dedicate.„Prefer să trăiesc într-o lume descentralizată în care am responsabilitatea de a-mi proteja capitalul”, afirmă Didi.Deși e un lucru mai puțin cunoscut în afara cercurilor de fani ai domeniului crypto, există mai multe modalități de păstrare a monedelor digitale.Platforme online precum Coinbase și PayPal pot păstra tokenurile utilizatorilor însă cei mai versați în tehnologiile blockchain pot alege să scoată din ecuație intermediarul și să își stocheze criptomonedele în portofele hardware.Dispozitive de dimensiunea unui stick ca Trezor sau Ledger oferă o modalitate de a păstra în siguranță monedele digitale, compania Square anunțând recent că dezvoltă un portofel hardware care va face „deținerea de bitcoini mai accesibilă publicului larg”.Persoanele care aleg să țină aproape criptomonedele deținute le pot păstra „la cald” sau „la rece” sau într-o combinație dintre cele două.Un portofel la cald este conectat la internet și le permite proprietarilor să aibă acces relativ ușor la monedele digitale. Dezavantajul acestei metode ține însă de potențialele vulnerabilități în fața hackerilor.În schimb, „conectarea la rece se referă la criptomonede care au fost transferate în portofele ale căror chei private - parolele care permit transferarea monedelor digitale - nu sunt salvate pe calculatoare conectate la internet, astfel că hackerii nu pot sparge un calculator pentru a le fura”, explică Philip Gradwell, economist-șef la Chainalysis, o firmă de date specializată în tranzacții prin blockchain.Gradwell afirmă că platformele de tranzacționare a criptomonedelor folosesc adesea portofele reci pentru a păstra activele digitale ale clienților lor.Un raport publicat recent de Chainalysis afirmă că 11,8 milioane de bitcoini sunt deținuți de investitori pe termen lung, 3,7 milioane s-au pierdut și alte 3,2 milioane se află în circulație pe platformele de tranzacționare. Alte 2,4 milioane de bitcoini încă nu au fost minați.„Putem ghici care portofele sunt la rece întrucât utilizatorii acestora au comportamente specifice, ca de exemplu primirea unui număr ridicat de criptomonede dintr-o singură sursă și lipsa îndelungată de activitate până când portofelele sunt apoi golite printr-o singură tranzacție. Însă nu poți ști cu certitudine dacă un portofel este folosit pentru stocare la rece”, afirmă Gradwell.Familia Taihuttu la Roma (FOTO: Instagram)În ceea ce privește familia Taihuttu, aceasta își păstrează 26% din activele crypto „la cald”. Didi se referă la ele ca fiind „capitalul său de risc”.El folosește aceste monede digitale pentru tranzacții zilnice și pariuri riscante, ca atunci când și-a vândut dogecoinii în câștig și apoi a cumpărat din nou când prețul acestei criptomonede-meme a scăzut din nou.Restul portofoliului de criptomonede al familiei, 74% din totalul activelor lor digitale, este păstrat „la rece”.Aceste portofele hardware care sunt împrăștiate în jurul planetei conțin bitcoin, ethereum și litecoin.Familia nu a dorit să precizeze valoarea totală a criptomonedelor pe care le deține însă prețul celor 3 monede digitale din portofoliul său a crescut cu 57%, 83%, și 61% în ultimele 3 săptămâni.Mutarea bitcoin în portofele reci nu este o idee nouă, ea fiind o posibilitate încă de la apariția criptomonedei. Însă această metodă de a stoca moneda digitală vine cu mai multe costuri.„Stocarea la rece necesită mult mai multe permisiuni pentru a accesa [criptomonedele], indiferent dacă acestea se află în seiful unei bănci sau sunt îngropate sub Munții Anzi”, afirmă Van Phu, un specialist în software de la startup-ul fintech londonez Floating Point Group.Didi relatează că, deși e ușor să cumperi bitcoin, accesarea criptomonedelor din aceste portofele cu stocare „la rece” e o altă poveste.Pentru ca acesta să își poată folosi criptomonedele „reci” el este nevoit să ia avionul către numeroasele sale ascunzători, motiv pentru care încearcă să aibă un portofel crypto rece pe fiecare continent.Unul dintre portofelele familiei Taihuttu se află sub Alpii Elvețieni într-un buncăr militar scos din uz care nu are acces la internet, este păzit de o echipă de securitate și, aparent „este supravegheat prin satelit”, potrivit site-ului băncii digitale Xapo.Coinbase, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a cumpărat Xapo în 2019, o mutare nu tocmai surprinzătoare pentru o companie care stochează offline 98% din fondurile clienților săi pentru a oferi „o măsură importantă de securitate împotriva furtului sau pierderii lor”.Deși aceste seifuri centralizate oferă anumite garanții în ceea ce privește securitatea, Taihuttu afirmă că ele sunt prea centralizate pentru el.„Dacă vrei ca monedele tale să fie adevărat departe de brațul lung al statului poți păstra acele chei private direct. E ca și cum ai îngropa un lingou de aur în curte”, afirmă Nick Carter, unul dintre fondatorii Coin Metrics, o companie americană care oferă servicii legate de crypto.Acesta este și motivul pentru care familia Taihuttu nu folosește bănci sau servicii de transfer. „Mi se pare prea riscant”, spune Didi.„Ce se întâmplă dacă una din aceste companii falimentează? Unde sunt bitoinii mei? Voi avea acces la ei? Ți-ai pune încrederea într-o organizație centralizată să îți gestioneze capitalul”, explică acesta.Însă Didi admite că unele din companiile centralizate care oferă stocare la rece vin cu un beneficiu major major. „Ai opțiuni frumoase în ceea ce privește moștenirea”, spune acesta.„Când mori ele se ocupă de acest lucru și cred că fac o treabă foarte bună”, spune patriarhul familiei bitcoin.