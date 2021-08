Warren Buffet a folosit exemplul Afganistanului pentru a explica rolul „loteriei ovariene” și al norocului în viață

Rolul loteriei în viață

Investitorul legendar și CEO-ul Berkshire Hathaway este cel care a popularizat termenul de „loterie ovariană” sau ideea că oportunitățile pe care o persoană le are în viață sunt puternic influențate de circumstanțele nașterii acesteia.„Este cel mai important eveniment la care veți participa vreodată”, a declarat Buffett la întrunirea anuală a acționarilor Berkshire din 1997.„El va stabili mult mai multe decât școala la care mergi, cât de mult lucrezi, tot felul de lucruri. Vei avea parte de extragerea unei bile dintr-o urnă care conține probabil 5,7 miliarde de bile și acela ești tu”, a spus miliardarul, referindu-se la populația globală de la momentul respectiv.Buffett a notat de asemenea că el și partenerul său de afaceri, Charlie Munger, au câștigat la loterie prin faptul că s-au născut ca bărbați albi, inteligenți, fără dizabilități și, important - în America.„Când ne-am născut noi cotele erau de 30 la 1 împotriva a ne naște în Statele Unite”, a spus Buffett în cadrul întâlnirii. „Doar câștigarea acelei secțiuni a loteriei, un plus enorm”, a continuat CEO-ul Berkshire.„Nu am valora nimic în Afganistan. Am ține prelegeri, nimeni nu ar asculta. Groaznic”, a mai afirmat acesta.Talentul celor doi pentru investiții a fost răsplătit regește în Statele Unite însă Buffett afirma că asta nu s-ar fi întâmplat în orice țară.„Este acesta cel mai important talent din lume? Nu. Dar se întâmplă ca el să fie răsplătit incredibil în acest sistem”, a mai spus Buffett.Miliardarul american și-a reiterat ideea și peste mai bine de un deceniu, adăugând că numeroase slujbe importante sunt mult mai puțin răsplătite.„Sistemul de piață mă recompensează extravagant pentru ceea ce fac. Însă asta nu înseamnă că merit mai mult o viață bună decât un profesor sau un medic sau cineva care luptă în Afganistan”, a declarat acesta în cadrul unui interviu acordat revistei Time în 2012.Buffett a făcut comparații între SUA și Afganistan pentru a sublinia modul în care inegalitatea începe încă din momentul nașterii.Acesta susține un sistem care motivează oamenii să își folosească abilitățile dacă ele sunt considerate valoroase de piață și societate dar care să îi ajute și pe oamenii care „nu au câștigat la loterie” în viață.Un astfel de sistem „ar asigura că, dacă la un moment dat în viață ai luat biletul greșit, nu vei avea o viață dramatic mai rea decât cei care au fost mai norocoși”, a spus Buffett în timpul întrunirii din 1997.CEO-ul Berkshire a dat exemplul Afganistanului și pentru a susține impozitarea mai ridicată a americanilor ultra-bogați.„În timp ce oamenii săraci și clasa de mijloc luptă pentru noi în Afganistan, și în timp ce majoritatea americanilor se zbat să își asigure nevoile de trai, noi ultra-bogații continuăm să beneficiem de scutirile noastre de taxe extraordinare”, a notat acesta într-un editorial publicat de New York Times în 2011.