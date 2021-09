Preţul porumbului s-a prăbuşit după ce uraganul Ida a devastat principalul hub de export din SUA

Cele mai recente estimări ale guvernului american arată că la soia şi porumb condiţiile nu au suferit modificări în raport cu săptămâna precedentă. Ambele cereale au continuat să înregistreze scăderi în august, pentru a patra lună consecutivă, pe fondul incertitudinilor cu privire la evoluţia cererii şi a reducerii îngrijorărilor privind condiţiile meteorologice. Este vorba de cea mai lungă perioadă de scădere înregistrată la porumb în ultimul an şi după 2014 la soia.





Citește și: Livrările de grâu se diminuează şi asta este o veste proastă pentru preţul pâinii

Cotaţiile futures la contractele cu livrare în decembrie au scăzut miercuri cu 3,2% până la 5,2525 dolari per bushel (25,40 kilograme), cel mai scăzut nivel înregistrat după mijlocul lunii iulie.SUA sunt cel mai mare furnizor de porumb şi aproximativ două treimi din exporturile sale de porumb şi soia ies prin porturile din jurul oraşului New Orleans. Uraganul Ida a lăsat peste un milion de case şi firme din statul Louisiana fără energie electrică şi a închis terminalele de export din New Orleans. În plus, lanţurile de aprovizionare cu alimente erau deja supuse unor presiuni severe în contextul pandemiei, care a provocat mai multe crize, de la ambalaje şi până la şoferi de camion.„Nave, barje şi instalaţii sunt într-o stare dezastruoasă şi va fi nevoie de timp pentru a le repune în funcţiune”, estimează analistul Advance Trading Inc, Drew Moore.Dacă pagubele provocate de uraganul Ida terminalelor portuare din New Orleans vor persista, aceasta ar putea provoca o acumulare a stocurilor tocmai într-un moment în care fermierii din centrul SUA încep să strângă noua recoltă.