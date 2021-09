Creșterea economică a României a fost sub media UE în trimestrul 2 al anului

Comparativ, în primul trimestru al acestui an, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% în zona euro şi cu 0,1% în Uniunea Europeană.În ritm anual, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 14,3% în zona euro şi cu 13,8% în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an, după un declin de 1,2% în primul trimestru în ambele cazuri.Ţările membre cu cel mai puternic avans al PIB-ului sunt Irlanda (6,3%), Portugalia (4,9%), Letonia (4,4%) şi Estonia (4,3%).O scădere a economiei a fost înregistrată doar în Malta (minus 0,5%) şi Croaţia (minus 0,2%).Tot marţi, Eurostat a anunţat că numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,7% atât în zona euro cât şi în Uniunea Europeană, în al doilea trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent.Aceasta după ce în primele trei luni ale acestui an, ocuparea a scăzut cu 0,2% atât în zona euro cât şi în UE.În al doilea trimestru al acestui an, ţările membre cu cea mai puternică creştere a ocupării au fost Letonia (5,7%), Grecia (2,8%), Danemarca şi Portugalia (ambele cu 1,9%), urmate de Austria, Italia şi România.Singurele scăderi au fost înregistrate în Estonia (minus 1,1%) şi Spania (minus 0,9%). Eurostat estimează că în al doilea trimestru din 2021 erau 207,5 milioane persoane ocupate în Uniunea Europeană, din care 159 de milioane în zona euro.