VIDEO Prima zi cu bitcoin ca monedă oficială în El Salvador: Probleme tehnice, cauciucuri arse dar și speranță

Proteste in El Salvador dupa adoptarea bitcoin ca moneda oficiala

Starbucks accepting #bitcoin as payment in El Salvador \uD83E\uDDE1pic.twitter.com/FIUXo8OKVp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 7, 2021

„Paradigmele trecutului”

Criză și oportunitate

Prețul bitcoin s-a prăbușit marți la cel mai scăzut nivel din aproape o lună, căzând de la 52.000 de dolari la sub 43.000 de dolari la un moment dat.Adoptarea oficială a bitcoin în această țară, una dintre cele mai sărace din America Latină, nu a decurs deloc cum și-a imaginat președintele Nayib Bukele pentru experimentul său ambițios.Platforme ca Apple și Huawei nu au recunoscut Chivo, portofelul digital susținut de guvern, și autoritățile au fost nevoite să oprească temporar serverele după ce acestea nu mai reușeau să facă față numărului mare de persoane care se înregistrau în sistem.Însă pe măsură ce ziua a trecut, Chivo a început să apară pe mai multe platforme și a fost acceptat și de companii ca Starbucks și McDonald's.Guvernul a acordat fiecărui cetățean bitcoini în valoare de 30 de dolari pentru a încuraja adoptarea monedei digitale.Autoritățile din San Salvador afirmă că folosirea bitcoin ar putea ajuta țara să economisească 400 de milioane de dolari anual în taxe de transfer percepute banilor trimiși de străinătate.BBC notează însă că, pe baza cifrelor furnizate de Banca Mondială, cifra ar fi mai apropiată de 170 de milioane de dolari.„Trebuie să depășim paradigmele trecutului”, a scris președintele Bukele pe Twitter. „El Salvador are dreptul să înainteze către lumea întâi”, a mai spus acesta.Ed Hernandez are un mic magazin de familie de unde clienții pot cumpăra produse de bază ca orez, fasole și produse de curățenie. El susține cu totul adoptarea bitcoin.„Va fi drăguț să nu folosim numerar în timpul pandemiei”, a declarat acesta pentru BBC, adăugând că folosirea unei monede digitale îl protejează și de clienții care plătesc cu bancnote contrafăcute.Ceea ce s-a dovedit însă a fi neinspirată a fost data adoptării criptomonedei, valoarea bitcoin scăzând pe piețe cu până la 20% la un moment dat.„A fost o zi foarte proastă pentru președintele Bukele, guvernul său și experimentul lor legat de bitcoin”, a declarat pentru BBC Johnny Wright Sol, un politician al opoziției.„Majoritatea populației cunoaște foarte puține despre criptomonede. Ceea ce știm însă este că e o piață foarte volatilă. Ziua de azi a demonstrat cu siguranță acest lucru”, a mai spus acesta.Sol nu este singurul critic însă.Peste 1.000 de persoane s-au adunat în fața Curții Supreme a țării unde au aruncat cu petarde și au dat foc la cauciucuri.În afară de îngrijorările legate de instabilitatea financiară, unii spun că adoptarea bitcoin ar putea încuraja tranzacțiile ilicite.Însă Hernandez, proprietarul magazinului, nu este descurajat de volatilitatea bitcoin:„O văd ca un risc, da, însă toate lucrurile din viață poartă un risc. Când ai un magazin uneori cumperi un produs pe care nu-l vinzi. Însă unde alții văd o criză, eu văd o oportunitate”, susține acesta.