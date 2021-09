Transportatorii maritimi înregistrează cele mai mari câştiguri de după 2008

Fie că este vorba despre uriaşe nave portcontainer, de nave cargo care transportă mii de tone de cărbune sau nave specializate în transportul de autoturisme şi camioane, câştigurile au crescut pentru aproape toate tipurile de nave.În condiţiile în care flota comercială transportă aproximativ 80% din comerţul mondial, această creştere se resimte în fiecare colţ al economiei. Boom-ul din 2008 a adus cu el un val de noi comenzi pentru nave însă creşterea de atunci s-a încheiat rapid când criza financiară a declanşat cea mai gravă recesiune globală din ultimele decenii, scrie Bloomberg.Boom-ul actual are două cauze: redeschiderea economiei după Covid a declanşat o cerere explozivă pentru bunuri şi materii prime. Pe lângă aceasta, coronavirusul continuă să perturbe lanţurile globale de aprovizionare, blocând porturile şi provocând întârzieri vaselor, toate acestea limitând numărul de nave disponibile pentru a transporta bunuri peste oceane. Această efervescenţă are în centru transportul maritim de containere, pentru care tarifele doboară record după record, dar nu este limitată doar la acest segment."Nu sunt sigur că termenul "furtuna perfectă" poate descrie cu acurateţe ce se întâmplă, este pur şi simplu spectaculos. Este rezultatul supraîncălzirii pieţei containerelor care se răsfrânge asupra altor sectoare", spune Peter Sand, analist şef la grupul comercial Bimco.Vedeta acestei creşteri rămâne transport maritim de containere. În prezent, costă 14.287 de dolari pentru a transporta un container de marfă din China în Europa, adică o creştere de 500% în ritm anual, iar această majorare afectează costul transportului tuturor mărfurilor, de la jucării la biciclete şi cafea.Aceste câştiguri sunt vizibile în veniturile raportate de grupul danez A.P. Moller-Maersk A/S, cel mai mare transportator maritim de containere din lume, care luna trecută şi-a îmbunătăţit estimările de profit cu aproape cinci miliarde de dolari. La rândul său grupul francez CMA CGM SA, numărul trei mondial, a decis să îngheţe tarifele pentru a proteja relaţia pe termen lung cu clienţii, adică firma a decis să renunţe la o parte din profitul pe care l-ar fi putut câştiga.În timp ce cererea pentru bunuri cu amănuntul a impulsionat piaţa transportului maritim de containere, revenirea economiei mondiale a însemnat şi mai multe materii prime, rezultatul fiind venituri mai mari pentru navele cargo care transportă materii prime industriale. În acest sector, veniturile au atins recent cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani şi nu dau semne de încetinire, în condiţiile în care consumul de materii prime este prognozat să rămână unul ridicat pentru restul anului."Cererea solidă pentru resurse naturale, combinată cu perturbările logistice provocate de Covid", susţin preţurile spot şi futures la transportul de marfă, afirmă Ted Petrone, vicepreşedintele companiei Navios Maritime Holdings, care deţine o flotă de nave cargo.Situaţia din industria de shipping este atât de tensionată încât unii operatori de nave cargo se reorientează spre transportul de containere pe punţile navelor lor. Firma Golden Ocean Group Ltd. este una dintre companiile care analizează această idee. Deşi această variantă ar putea însemna noi profituri pentru proprietarii de nave, care se bucură deja de un an record, nu este însă scutită de riscuri deoarece navele cargo nu sunt concepute pentru a transporta containere."Asta spune ceva despre cât de specială este situaţia în care ne aflăm" pe piaţa containerelor, declara recent directorul general de la Golden Ocean, Ulrik Andersen.