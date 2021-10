Donald Trump n-a mai prins lista Forbes a celor mai bogați 400 de americani pentru prima dată în ultimii 25 de ani

Afacerile lui Donald Trump au fost afectate de pandemie și președinția sa

Averea netă estimată a lui Trump este de 2,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 400 de milioane mai mică decât cea a ultimului miliardar inclus pe listă Magnatul din New York a pierdut aproximativ 600 de milioane de dolari de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 care a afectat puternic și piața imobiliară.Averea lui Trump a scăzut continuu de când acesta a devenit președinte în 2016.Între 1997 și 2016 el se afla în partea superioară a listei celor mai bogați 400 americani realizată de Forbes dar doar 5 ani mai târziu a dispărut complet de pe ea.Revista economică notează că averea necesară pentru a fi inclus în clasament a crescut de la 2,1 miliarde de dolari la 2,9 miliarde de dolari.Trump a fost unul dintre 51 de americani bogați care n-au mai prins lista anul acesta, în pofida faptului că în cazul a 31 dintre ei averile nor nete au crescut față de 2020.Însă în ultimul an creșterea vertiginoasă a prețului acțiunilor companiilor tech și al activelor digitale a eclipsat alte afaceri mai tradiționale precum cele imobiliare.Activele lui Trump din domeniul imobiliar - care îi aduc aproximativ 75% din veniturile sale - au încasat o lovitură puternică din cauza pandemiei iar restricțiile de călătorie impuse din cauza coronavirusului au afectat hotelurile și terenurile sale de golf.În plus, două puneri sub acuzare în Congresul de la Washington și luarea cu asalt a Capitoliului de către susținătorii săi pe data de 6 ianuarie a acestui an au afectat puternic și brandul personal al lui Trump, numeroase companii anunțând ruperea legăturilor cu el după aceste evenimente.Trump și-a donat salariul anual de 400.000 de dolari obținut ca președinte al SUA, realizând însă venituri de aproximativ 1,6 miliarde de dolari între 2016 și 2020, potrivit datelor Bloomberg Printre ceilalți miliardari americani care n-au mai prins lista Forbes 400 anul acesta se numără prezentatoarea TV Oprah Winfrey, cu o prezență continuă în clasament din 1995, Doris Fisher - cofondatorul Gap - și Trevor Milton, fondatorul companiei auto Nikola.