Pandemia de COVID-19 a scindat „Visul American” în 4 versiuni distincte. La ce aspiră acum tinerii din SUA?

Versiunea 1: O suburbie exclusivistă pentru cei cu visuri postbelice

Versiunea 2: Găsirea unei locuințe ieftine în afara marilor orașe

Versiunea 3: Revitalizarea orașelor ca locuri pentru conexiuni, nu muncă

Versiunea 4: Un stil de viață pe drum

După 13 luni, 15 oferte și două contracte semnate, Ashley Nader nu a reușit încă să cumpere o casă.Managerul de produs în vârstă de 27 de ani a început să caute o locuință în octombrie 2020 după ce s-a mutat din San Francisco, oraș aflat pe Coasta de Est a Statelor Unite în statul California, înapoi în orașul ei natal din Florida în timpul pandemiei.Femeia a făcut naveta între cele două coaste ale Americii până când angajatorul său a reclasificat-o ca o angajată în Florida și ea a putut să se bucure de avantajele fiscale oferite așa-numitului „stat mereu însorit”, lucru care a inspirat-o să investească într-o casă.După ce a semnat un prim contract, vânzătorul nu i-a mai răspuns la apeluri sau mesaje. Al doilea a forțat-o să părăsească locuința și a amenințat-o că îi va reține avansul.„Pot scrie o carte despre toate ororile cumpărării unei prime locuințe”, a relatat aceasta pentru Business Insider.Nader caută „viața bună” la care numeroși americani visează încă din anii 1950 când SUA au ieșit din al Doilea Război Mondial ca o superputere economică iar casa, curtea, și gărdulețul alb au devenit inexorabil legate de „visul american”.Însă acest vis din secolul XX a avut parte de o grămadă de turbulențe în al XXI-lea.Pentru început, visul de a deține o locuință a devenit o iluzie pentru milioane de americani în timpul Marii crize economice izbucnite în 2007.FOTO: Sabina Pensek / Alamy / Profimedia ImagesApoi, după o revenire economică lentă și de durată, pandemia i-a dezlegat pe mulți oameni de orașe și birouri, oferindu-le angajaților libertatea și flexibilitatea de a-și putea urmări din nou visul.Însă acest lucru a declanșat o criză a locuințelor fără precedent care i-a forțat din nou pe mulți americani să renunțe la ideea cumpărării unei locuințe.În speranța că își va îmbunătăți șansele de a găsi o casă, Nader și-a extins aria de căutări și în alte state americane, de la Florida la Colorado, Carolina de Nord, Washington și California.Ea spune că a făcut unele oferte și fără a vedea câteva din locuințe în persoană. „Atât de competitivă e piața”, spune aceasta.Însă Larry Samuel, consultant financiar și autor al cărții „ Visul American: O istorie culturală ”, spune că deținerea unei locuințe nu a fost niciodată legată de visul american.„Deși numeroase persoane încă sunt convinse că dacă ajung să aibă proverbialul gărduleț alb va însemna că și-au împlinit visul american, multe altele își dau seama că există și alte interpretări valide cu privire la concept”, afirmă aceasta.În jur de 59% din americani declară că încă aspiră să devină proprietari, un semn că viziunea de după al Doilea Război Mondial încă n-a dispărut.Dar se pare că în 2021 în loc să aibă un vis atractiv despre o viață mai bună, tinerii americani au acum patru.FOTO: Wavebreakmedia / Panthermedia / Profimedia ImagesSuburbiile au devenit o utopie în era pandemiei, accesul la aer liber și camerele spațioase pentru munca la distanță fiind un magnet pentru o națiune aflată în lockdown.Însă numărul de americani care au dorit bucățica lor din vis s-a dovedit mult prea mare pentru o piață imobiliară care a construit sub cererea pieței încă de la marea criză din 2007.America a început să rămână fără locuințe iar suburbiile au devenit câmpul de bătălie pe măsură ce competiția se încingea. Boomerii ” cu economii și milenialii mai înstăriți au ieșit învingători datorită ofertelor cu banii jos.Pierzătorii au fost milenialii obișnuiți, ca Nader, pentru care o a doua criză imobiliară a fost doar ultimul episod dintr-o serie lungă de „ghinioane” economice.Nader spune că a dorit la început să cumpere o casă cu un preț de sub 400.000 de dolari pentru a o putea plăti rapid și „să fie proprietarul de drept” însă că lipsa de locuințe „starter”, un termen folosit în SUA și alte țări pentru locuințe mai mici pe care de regulă și le permit familiile aflate la început de drum, a făcut-o să își crească bugetul cu 200.000 de dolari.„E cu adevărat o piață a cumpărătorilor cu banii jos. Dacă îi ai poți cumpăra orice îți dorești în momentul acesta”, afirmă Nader.Alyssia Cinami, un psiholog specializat în terapia familiei, credea că va avea mai mulți bani pentru a „vâna” locuințe după ce și-a plătit datoriile acumulate în facultate. Cinami își caută o casă în nord-estul statului Connecticut de 14 luni de zile.Ea spune că piața imobiliară „nebunească” a lăsat-o epuizată și descurajată, relatând că a făcut 5 oferte, crescându-și bugetul maxim inițial de 260.000 de dolari cu 20.000 și apoi cu 40.000 de dolari pentru unele locuințe.„Să îți cauți o casă este ca un job part-time”, le-a declarat aceasta jurnaliștilor de la Bussiness Insider.Suburbiile americane sunt acum în mare pare disponibile doar celor bogați, devenind mai puțin accesibile celor 68% din mileniali care doresc să își cumpere o locuință.Acest lucru a creat alte versiuni ale visului american, undeva tot și tot mai departe de orașe.FOTO: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia ImagesCinami speră acum să își cumpere prima sa locuință în Woodstock, un orășel rural din Connecticut care oferă liniște, școli bune și siguranță.Woodstock este un exemplu relevant pentru viața idilică din mediul rural pe care unii au ajuns să o îmbrățișeze din cauza muncii de la distanță, un trend care include „exurbiile”: comunități rurale care sunt la o distanță de la care se poate face naveta până la un oraș mare.Americanii care se mută din zonele urbane în exurbii au format cel mai mare grup demografic în ceea ce privește mobilitatea în timpul pandemiei. Între lunile mai și iunie în jur de 40.000 de americani au părăsit orașele și suburbiile, îndreptându-se spre aceste zone mai retrase.În timp de deplasările de populație în acele luni au scăzut, exurbiile și zonele rurale au fost singurele regiuni în care numărul locuitorilor a crescut.Urbanistul Richard Florida afirmă că zonele izolate din mediul rural „au înregistrat o nouă perioadă de creștere foarte reală” în timpul pandemiei. El spune că în spatele acestui trend se află ceea ce el descrie ca fiind „clasa creativă”: generația de angajați tineri cu studii superioare care căutau o „experiență urbană autentică” în marile orașe.Însă pandemia și alți factori au dus la dispariția a multora din aceste experiențe, tinerii căutând acum autenticitatea în mediul rural izolat. Acesta a devenit un nou punct de refugiu al visului american.„Noul gărduleț alb este la o fermă”, spune Florida.Ali Wolf, economist-șef la o companie tech axată pe domeniul imobiliar, spune că dezvoltatorii ar trebui să se concentreze pe aceste zone pentru a rezolva criza de locuințe.Ei ar trebui să se „mute către periferii sau să înceapă să construiască locuințe suplimentare în părți ale țării cu mai multe terenuri ce pot fi dezvoltate”, spune Wolf, adăugând că serviciile locale disponibile noii clase de proprietari se vor îmbunătăți odată cu migrația dinspre marile orașe.FOTO: Michael Beiriger / Alamy / Profimedia ImagesÎnsă în pofida migrației către suburbii și exurbii, orașele nu au murit.Divizia de cercetare a Bank of America spune că firul narativ potrivit căruia există un exod urban este mai degrabă mit decât realitate iar un raport al companiei imobiliare Zillow a descoperit că din persoanele care s-au mutat, 19% au făcut-o în zona metropolitană a orașului în care locuiau și că aproape 40% au rămas în același oraș dar au schimbat cartierele.În cazul orașului New York, datele USPS (serviciul poștal al SUA) arată că mai mulți rezidenți din Manhattan s-au mutat în Brooklyn decât în orice alt loc între martie 2020 și februarie 2021.De fapt, prețul chiriilor a crescut exploziv și 60% din milenialii înstăriți afirmă că intenționează să cumpere o locuință la oraș în decursul anului viitor.După cum a declarat proeminentul economist Enrico Moretti într-un interviu acordat recent pentru Bloomberg , munca la distanță le-a oferit locuitorilor orașelor libertatea de a trăi într-o parte a zonei metropolitane în care doresc în timp ce rămân cu posibilitatea de a se bucura de distracțiile oferite de un oraș mare.FOTO: Iconic New York / Alamy / Profimedia ImagesPână la urmă se pare că atunci când privim în ansamblu zonele metropolitane, aceste centre urbane vii au cunoscut o expansiune.Urbanistul Florida explică: pandemia a accentuat o diviziune demografică ce exista printre locuitorii orașelor și înainte de izbucnirea sa prin accelerarea comportamentelor de dinaintea apariției COVID-19.El afirmă că familiile tinere au început să se îndrepte către suburbii deoarece orașele au devenit mai puțin atractive pentru ele în timp ce carieriștii cu sânge rece s-au întors de îndată ce au putut, continuând un trend ce a început după 2010.În plus, unii din proprietarii de locuințe care au profitat de creșterea prețului locuințelor de dinainte de pandemie își permit acum să își dea locuințele din orășele pe viața din marile orașe.Acest lucru înseamnă că numeroși locuitori ai orașelor trăiesc acum în ele fiindcă vor asta, nu fiindcă sunt nevoiți s-o facă din cauza locului de muncă.Situația a dus la o nouă eră pentru orașe, una care nu mai se învârte în jurul unui birou ci în jurul interacțiunilor personale, spontaneității și a creativității.„Eu cred că noi am confundat orașele ca fiind containere în care oamenii să lucreze. Nu asta sunt orașele. Ele sunt mașini de conectivitate cu noi generații de conexiuni și locuri de întâlnire”, spune Florida.FOTO: Rafael Ben-Ari / Alamy / Profimedia ImagesNu în ultimul rând, nu toată lumea vrea să stea în același loc. Stilurile de viață alternative au înflorit în decursul ultimului deceniu, idei ca trăitul în rulotă sau ca nomazi digitali cunoscând o explozie fără precedent în timpul pandemiei.Vânzările de locuințe minuscule ce pot fi ușor mutate au crescut vertiginos în 2020, 56% din americani declarând la sfârșitul anului trecut că ar lua în considerare să trăiască în una, potrivit unui sondaj realizat de compania financiară IPX 1031.În plus, tot mai mulți americani au decis de asemenea să încerce viața pe drum. Producătorii de rulote, furgonete, locuințe mobile și autovehicule recreaționale și-au actualizat modelele existente sau au creat noi versiuni pentru piața în creștere.Mercedes-Benz a vândut cu 22,5% mai multe furgonete în SUA în 2020, în condițiile în care vânzările sale totale au scăzut cu 8,9%.Parag Khanna, un expert în globalizare, afirmă că mobilitatea tinerilor a crescut în timpul în care a fost implementată munca la distanță.FOTO: Tiffany the Tiny Home „Gărdulețul alb este 'hey, uite ce priveliște am când sunt în Seattle' și 'uite-o pe cea pe care o am când sunt în Boise' sau 'mi-am luat locuința minusculă și sunt în Tahoe'”, spune Khanna.Factorii care stau la baza acestor trenduri se află la capetele opuse ale spectrului demografic.Unii cumpărători sunt nomazi digitali care au mijloacele și dorința de a trăi un stil de viață mai mobil. Această mișcare în creștere sare de la un loc la altul pentru perioade mai lungi de timp, dând naștere conceptului de „workcation” în care oamenii se mută în unele din cele mai izolate locuri ale lumii și transformă apartamente închiriate pe Airbnb în birouri personale.Pentru alții, costul unei rulote sau al unei furgonete este o alternativă mai accesibilă decât cumpărarea unei locuințe.„Chiar și înainte de actuala criză de locuințe numeroși mileniali evitau să devină proprietari pe datorie pentru a urmări un stil de viață mai mobil și orientat spre prezent”, afirmă Samul, consultantul care a scris cartea despre istoria culturală a visului american.„Dat fiind costul cumpărării unei locuințe, acest stil de viață a devenit și mai popular, erodând tot mai mult versiunea postbelică a Visului American”, spune acesta.FOTO: Pixabay