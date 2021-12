VIDEO Vîlceanu, despre PNRR: Important e că jaloanele pe care le aveam de atins pentru decembrie 2021 am reuşit să le atingem, toate jaloanele care au depins de Guvernul României

În ceea ce priveşte contractarea consultanţei pentru legea pensiilor, există un memorandum care prevede un calendar în acest sens, iar Guvernul şi-a asumat că Banca Mondială va fi instituţia care va asigura României consultanţă pentru implementarea unei noi legi a pensiilor, a menţionat Vîlceanu.

















Dan Vîlceanu a anunţat că Guvernul a încheiat, joi, jaloanele din cadrul PNRR care ţin de Executivul României, transmite News.ro. Potrivit ministrului, printre demersurile făcute de autorităţile române se numără adoptarea OUG privind Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, jalonul privind capacităţile de producţie dezafectate care funcţionau pe bază de cărbune, operaţionalizarea unui grup de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, adoptarea unei HG care aprobă strategia de securitate cibernetică, adoptarea unul Memorandum privind acordul de finanţare pentru crearea unui fond privind capitalul de risc, înfiinţarea unui comitet la nivelul Ministerului Muncii care lucrează la o nouă lege a pensiilor, ordinul publicat de Ministerul Sănătăţii privind criteriile de prioritizare pentru centrele de permanenţă, adoptarea unei HG privind reducerea abandonului şcolar şi alte obiective privind implementarea unor reforme la diverse ministere, între care Strategia anticorupţie.„Cred că am depăşit momentele în care discutam despre renegocieri, sau alte discuţii legate de PNRR şi dovedim astăzi, cred eu că am dovedit şi până acum, dar şi astăzi cu atât mai mult, că suntem concentraţi pe implementarea acestui program care înseamnă reforme aşteptate de români de 30 de ani şi investiţii foarte importante pentru fiecare dintre noi. Important este faptul că pentru jaloanele pe care le aveam de atins pentru decembrie 2021 am reuşit să atingem aceste jaloane, toate jaloanele care au depins de Guvernul României. Aici, fac această precizare pentru că sunt trei jaloane care reprezintă o discuţie între BERD şi FEI, nefinalizată, în momentul în care vom avea la nivelul Comisiei Europene finalizată această discuţie şi ne vor fi puse la dispoziţie aceste acorduri de garanţii, de contribuţie, atunci vom putea să atingem şi aceste jaloane. Dar subliniez faptul că nu sunt jaloane care să fi ţinut de o voinţă sau de chestiuni legate de Guvernul României”, a declarat Dan Vîlceanu, joi, la finalul şedinţei de Guvern.