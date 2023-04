Util Luni, 10 Aprilie 2023, 12:45

Florin Barbuta • HotNews.ro

Data de 25 mai se apropie, fiind importantă pentru cei care au avut venituri din activități independente. Trebuie să depună Declarația unică 2023.

Declaratia unica 2023

Sunt foarte utile seminariile ANAF cu contribuabilii pe temă. HotNews.ro s-a înscris la una dintre ele pentru a vedea cum se desfășoară și a vă oferi răspunsuri la unele dintre întrebările pe care le aveți.

*Aveți mai jos întrebările și răspunsurile reprezentanților ANAF la seminarul de luni.

1. Ca PFA ce se trece la numărul documentului de autorizare în Declația unică (I.1.1.A.6.Documentul de autorizare)?

Răspuns: Se trece numărul documentului care atestă dreptul de a desfășura activitatea independent. Se poate trece și CUI.

2. Dacă sunt deja angajat și plătesc CAS și CASS, mai trebuie să optez pentru ele și în Declarația unică?

Răspuns: Presupun că aveți o activitate independentă și sunteți și salariat. Se analizează plafonul. În condițiile în care depășiți plafoanele indicate, anul trecut au fost 12 salarii, iar anul ăsta avem de la 6 până la 24, sunteți obligat să plătiți CAS și CASS. Asta chiar dacă sunteți salariat și depășiți plafonul.

Dacă obțineți venituri din activități independente dar sunteți sub plafon, atunci nu.

3. În situația meditatorilor la normă de venit, pe perioada vacanțelor nu se fac meditații. Este necesară suspendarea la Registrul Comerțului pe perioada vacanței de vară sau este necesară o declarație pe propria răspundere că nu am avut activitate?

Răspuns: Faptul că e vacanță nu e un motiv obiectiv pentru a ajusta normele. Sunt atâția meditatori care chiar în vacanță au mai multă activitate. În normele la Codul fiscal scrie că doar dacă aveți un motiv de forță majoră. Acesta nu vedem să fie forță majoră.

Este un motiv obiectiv justificat cu documente. Atunci ar trebui să vă suspendați la Registrul Comerțului ca să puteți ajusta norma. Dacă nu, puteți ajusta la sistem real de la jumătate de an, iar atunci aceste suspendări de activitate nu au relevanță.

4. Impozitul și CASS pentru veniturile estimate în DU pentru 2023 când trebuie plătit?

Răspuns: Până la 25 mai 2024.

5. O PFA depune Declarația unică la normă de venit pentru anul 2023. În cazul în care se încadrează sub plafon este obligatorie plata CASS?

Răspuns: Fiind la normă trebuie să vedeți care este norma. Norma ar trebui să fie măcar la nivelul a 6 salarii minime pe economie: 18.000 lei venitul net.

6. Dacă în 2023 estimez că voi depăși norma de venit de 25.000 euro, când trebuie să renunț la norma de venit: în luna imediat următoare sau în 2024?

Răspuns: La final de an, pe baza registrului de evidență fiscală, o să știți exact venitul pe care l-ați încasat. Dacă el va depăși 25.000 euro, la final de an, în 2024 veți trece la sistem real dacă depășiți acel plafon. Dacă nu, o să puteți rămâne la normă, dacă vă doriți asta.

Euro se calculează la cursul mediu anual comunicat de BNR.

7. Un PFA a realizat în 2022 venit net de peste 12 salarii minime și a avut și calitatea de salariat. Datorează CAS și CASS?

Răspuns: Da! Dacă depășesc plafonul, nu are relevanță.

8. Dacă în acest an am pus estimările pentru 2024, în care am de plată atât CAS și CASS, iar la aceste capitole nu s-a modificat nimic, le mai completez încă o dată în 2024?

Răspuns: La fel și în anul acesta. Dacă eu sunt PFA și am estimat din start veniturile în 2022 venituri peste plafon și am evidențiat în DU estimativă și obligația de a plăti CAS și CASS, trag linie la final de an. Dacă constat că venitul meu net depășește plafonul estimat, nu mai regularizez CAS și CASS.

În consecință, nu se schimbă nimic. Veți completa doar partea legată de impozit pe venit. Nu mai faceți modificări la CAS și CASS. La fel va fi și în 2024. Eu acum vorbesc le legislația care există la momentul acesta.

9. În cazul în care închiriez o cameră în scop turistic ca persoană fizică pentru care se aplică normă de venit dar am și un PFA care desfășoară încă două activități pentru care se aplică sistemul real, trebuie să depun două Declarații unice?

Răspuns: Nu! Activitea de cazare e pe normă de venit. Aveți o singură cameră și legea vă spune că obligatoriu sunteți la normă de venit. Faceți o singură Declarație unică.

Doar că în ceea ce privește chiria în scop turistic a unei camere nu completați estimatul, ci doar realizatul. În cursul anului o să țineți acea fișă a capacității de cazare. În anul următor veți completa pe Capitolul I venitul net din închirierea în scop turistic. Aveți o secțiune specială: închiriere în scop turistic.

10. Pe anul 2023, pe lângă veniturile din profesii liberale am avut și venituri din chirii, dividende și dobânzi. Pentru a vedea la ce plafon mă încadrez pentru plata CASS, ne raportăm la dividende nete ce primesc? La cele din dobânzi mă raportez tot la cele nete încasate? La profesii liberale la venitul brut sau net? La chirii, iar venitul anual brut?

Răspuns: La profesii liberale clar avem sistem real. Ne referim la venitul net. În ceea ce privește dividendele și dobânzile, se ia în considerare venitul încasat. Se adună și vedeți dacă depășiți plafonul. În funcție de sumă vedeți în care dintre plafoane vă încadrați.

La dividende să știți că întotdeauna se ia în considerare venitul încasat în anul de raportare. Nu relevantă distribuirea. Dacă în 2022 am încasat dividende, analizez plafonul acelui an. E dividendul încasat, adică ce ați încasat efectiv.

11. Sunt PFA cu estimare în sistem real și am venituri și din chirii în lei. Pentru rectificarea pe 2022 trebuie să reiau toate veniturile sau doar cele estimate la PFA? Sunt pensionară și nu plătesc CAS, nu? Veniturile pentru plata CASS se cumulează cu cele din chirii?

Răspuns: Bănuiesc că vă referiți la capitolul I de anul acesta și anume regularizarea la impozitul pe venit pe 2022. Când completați Capitolul I în Declarația unică de anul ăsta, să știți că veți trece doar veniturile din PFA. Fiind pensionară, nu mai trebuie să datorați plafonul CAS, doar CASS. La CASS se aduncă cele pentru PFA cu cele din chirii.