FINANTE Miercuri, 17 Mai 2023, 09:33

Florin Barbuta • HotNews.ro

Direcția IT din Ministerul Finanțelor lucrează la o inteligență artificială care să navigheze în datele a 640.000 de case de marcat conectate la ANAF, iar aceasta ar putea fi gata în câteva luni, conform declarațiilor șefului Fiscului, Lucian Heiuș.

ANAF Foto: Hotnews / Florin Barbuta

„Casele de marcat sunt logate, pot să găsesc pentru orice firmă pe ore, pe zile, pe lună cât a bătut în casă etc. Eu îmi doresc să existe o inteligență artificială care să navigheze în cele 640.000 de case și să-mi scoată niște stegulețe”, a spus Heiuș, în cadrul unei conferințe organizată de Curdeguvernare.ro.

„Să-mi spună: Vezi că la societatea respectivă în urmă cu o lună avea un mod de a evolua încasările și s-a întâmplat ceva acolo. Mergi și vezi ce e acolo”.

„Asta încă nu o am. Se lucrează. Din păcate, ANAF nu are direcție de IT. O are Ministerul de Finanțe care gestionează toate aceste baze de date. Lucrează la el. Am promisiunea că în câteva luni va fi terminat și atunci vom avea eficiență și eficacitate”, a afirmat șeful ANAF.