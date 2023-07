FINANTE Luni, 10 Iulie 2023, 12:11

De la începutul acestui an a intrat în vigoare o lege (39/2023) prin care la panourile fotovoltaice TVA-ul este de 5%, de la 19%. Problema a fost că acel document nu era destul de clar.

Panouri fotovoltaice Foto: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Parlamentul a venit, astfel, cu o nou act normativ ce a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis.

Actul normativ vine cu cu definiții cu privire la kit-uri de instalare, Kit Panouri fotovoltaice, Kit Panouri solare termice etc.

De asemenea, acest document promulgat de președinte se referă și la lemnul care are 5% TVA. Acum va fi taxată astfel și livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, precum și rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare.

Tot aici intră și livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, deşeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, realizată către persoanele fizice în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorului.

Același regim îl are și livrarea către şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială.