FINANTE Luni, 28 August 2023, 11:33

HotNews.ro

4

Angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF protestează luni. Este vorba despre cei din Covasna, Piatra Neamț, Buzău, Călărași, Focșani, Iași, Satu Mare, Vaslui, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Deva, Cluj, Slobozia, Craiova, Botoșani, Arad. Conform Sed Lex, aceștia sunt în fața instituțiilor.

Ministerul Finanțelor Foto: Inquam Photos / George Calin

UPDATE SED Lex: "Am depus la MF, ANAF si am transmis pe adresele de mail ale directiilor regionale, notificarile privind declansarea conflictului colectiv de munca la nivel de grup de unitati. De asemenea, am depus la Ministerul Muncii solicitarea pentru conciliere, conform Legii 367/2022 privind dialogul social. In maxim 3 zile lucratoare Ministerul Muncii trebuie sa ne demareze procedura de conciliere intre Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante si Ministerul Finantelor, aceasta etapa fiind obligatorie inainte de greva".

Sindicatul precizează, în semn de solidaritate cu pompierii, polițiștii, jandarmii, civilii victimelor exploziilor de la Crevedia, va organiza o campanie de donare de sânge în sediul instituțiilor.

Solicitarea principală a sindicatelor:

La muncă egală, salariu egal – prin egalizarea salariilor pe funcții similare

Introducerea în legea salarizării a familiei ocupaționale finanțe

Elaborarea statutului finanțistului

„Acțiunile se pot întinde pe o perioadă neterminată, degenerând și în acțiuni de stradă deoarece nemulțumirea colegilor din sistemul fiscal este mult mai profundă și se referă la:

Lipsa unui sistem informatic integrat

Lipsa acută de personal (de exemplu la controlul băncilor au mai rămas 2 colegi și ar fi fost nevoie de 17) datorată faptului că nu s-au mai făcut angajări de o lungă perioadă

Lipsa spațiilor adecvate desfășurării activității