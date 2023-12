FINANTE Sâmbătă, 09 Decembrie 2023, 11:28

Deja au început în metrou (cel puțin pe magistrala 4 din București) colindele de Crăciun ale unor mame și copiii lor. Vin sărbătorile. În această perioadă începe goana după cadouri: consumerism în toată splendoarea, deși această sărbătoare are de-a face cu nașterea lui Iisus.

Tornada rosie si goana dupa cadouri Foto: Hotnews / Florin Barbuta

În următoarele zile multă lume va trece prin mall-uri și diverse magazine. Scopul: cadouri. Cât mai interesante, cât mai scumpe.

Joel Waldfogel spune în cartea „Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays”: Tornada roșie este Moș Crăciun.

În magazine deja se aude muzica de Crăciun, veselă, care încearcă să-ți păcălească simțurile și să-ți inducă sentimentul că trebuie să cumperi: e o perioadă veselă, nu? Când te simți confortabil nu te gândești la durerea de a cheltui bani, ba chiar să faci datorii.

Am văzut și afișe roșii cu semnul “%”, ceea ce ne spune că e o reducere. Culoarea roșie atrage atenția, în general, când vine vorba despre reduceri.

E o chestiune psihologică pe care mulți nu o conștientizăm. S-au făcut diverse experimente în alte țări cu semne roșii care promovau, de fapt, prețuri normale într-un magazin. La finalul zilei, acele produse au fost cele mai vândute, deși nu exista o reducere.

Joshua Becker povestea în cartea "The More of Less" că experții în marketing au creat un sentiment de urgență pentru a ne obliga să cumpărăm. „Articol la vânzare pentru o perioadă scurtă de timp”. „Pachetul va dispărea în curând”. „Număr limitat de produse rămase”. Fiecare dintre aceste idei ne obligă să luăm o decizie rapidă. De obicei, ajungem să greșim.

În practică, e un stres să cauți cadoul perfect: consum de timp, de bani.

În ciuda sentimentului de căldură pe care îl trezește în copii, acela de dăruire, unii părinți ajung să se îndatoreze, folosind carduri de credit, doar pentru a îndeplini dorințele celor mici.

Este nevoie de puțină imaginație pentru a-ți da seama dacă copilul de 4 ani ar dori o păpușă sau o mașină de jucărie. Pe măsură ce copilul crește, devine din ce în cel mai greu să faci un cadou pe care să-l aprecieze. Copiii mai mari cer direct, poate, anumite haine la modă. Așa că adulții se simt obligați să le ia ceva, conform cărții citate.

Dacă cadourile nu sunt apreciate, cel mai probabil vor ajunge la gunoi: bani irosiți, timp irosit.

De Crăciun te simți obligat să cumperi cadou, iar pe acest lucru mizează și comercianții. Ei sunt marii câștigători, impreună cu băncile și diverse IFN-uri. Dacă nu faci asta, te simți vinovat.

Să presupunem că ai nimerit un cadou perfect. Pasul următor este să fie ambalat frumos. Ce se întâmplă cu acel ambajaj? Ajunge la gunoi. Pur și simplu sunt bani irosiți.

Pe scurt, perioada este una epuizantă pentru adulți.

Creștinii ar trebui să-și pună o întrebare: Ar încerca Iisus să se distanțeze de Moș Crăciun?

De Crăciun discutăm despre dăruire, într-adevăr, dar poate ar fi o idee mai bună să fie ajutați cei nevoiași. Nu numai în acea perioadă, bineînțeles, ci întotdeauna. O idee poate fi chiar legată de donații către ONG-uri care ajută oameni sau animale fără adăpost.