Scaderile de pe burse -o corectie sanatoasa si in acelasi timp efemera (analist). Pretul unciei de aur a urcat cu 13 dolari intr-o singura zi

Dupa o zi de luni in care Wall Street-ul s-a resimtit puternic, centrele financiare asiatice, cu Tokyo in frunte au urmat tendinta de scadere, investitorii trecand rapid de la euforia ultimelor la luni la sentimentul de soc si panica. Pe bursa de la Tokyo, indicele Nikkei a scazut cu peste 6% in debutul sedintei, scadere fara precedent de la alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, provocand o panica instantanee, scrie agentia de presa elvetiana Romandie.com.Pe piata din Sydney, scaderea a fost de 3%, in Hong Kong cu aproape 5%, in timp ce in China continentala, indicele compozit Shanghai a pierdut mai mult de 2%.Anul 2018 incepuse bine, dar odata cu publicarea in Statele Unite a raportului lunar privind ocuparea fortei de munca, situatia s-a schimbat brusc.Vestea buna pentru economia Statelor Unite, anuntarea unei cresteri semnificative a salariilor, a avut la randul ei un efect devastator asupra pietelor prin reinvierea temerilor legate de inflatie care sa aduca o inasprire a politicii monetare a FED.In consecinta, randamentele pe bonurile de trezorerie americane au urcat iar jucatorilor de pe Wall Street au resimtit din plin asta.Luni, pierderile au crescut si indicele Dow Jones a scazut cu aproape 1.600 de puncte in sesiune, inainte de a inchide 4,60%."Investitorii sunt convinsi ca inflatia se va intoarce si ca ratele dobanzilor vor creste mai mult decat era asteptat", a declarat Stephen Innes, seful tranzactiilor Asia-Pacific la Oanda, pentru AFP.Pretul unciei de aur a crescut la 1.346,21 dolari in jurul valorii de 02:30 GMT fata de cotatia de luni seara, care fusese de 1.333,60 dolari.Dupa febra care a atins pietele in ultimele saptamani, "aceasta scadere brusca este un soc", a declarat AFP Toshihiko Matsuno, SMBC Nikko Securities.Pietele intra acum intr-o "faza de corectie", a adaugat el, indicele Nikkei scazand cu peste 10% fata de cel din 23 ianuarie.Pietele bursiere europene, deja agitate luni, risca o noua sesiune dificila marti. Mai adaugam ca Bitcoinul a scazut si el la mai putin de 6400 de dolari, fata de nivelul de aproape de 20 000 de dolari, cat fusese in decembrie."Credem ca aceasta corectie a pietelor este una sanatoasa si in acelasi timp efemera", a adaugat Peter Garnry, analist la Saxo Bank.