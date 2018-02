In ciuda panicii, euro ramane stabil in fata dolarului american. Leul se tranzactioneaza intr-un interval ingust in fata euro

Moneda euro pare in expectativa fata de dolarul american, in ciuda panicii care a urmat scaderilor de pe Wall Street. In jurul orei 9 (ora Romaniei), euro se tranzactiona la 1,2381 dolari, fata de 1,2373 de dolari cat valora la miezul noptii trecute. Moneda unica europeana a coborat usor in fata monedei nipone (134,94 yeni pentru un euro fata de 135,05 yeni luni seara), la fel ca si dolarul american (la 108,98 yeni/ dolar, fata de 109,13 yeni/dolar cu o zi inainte). Lira sterlina a fost stabila fata de moneda unica europeana, tranzactionandu-se la 88,60 pence pentru un euro si a crescut in fata dolarului, pana la 1,3974 dolari pentru o lira. Moneda elvetiana a scazut atat fata de euro, cat si fata de dolarul SUA (1,1546 franci elvetieni pentru un euro si 0,9326 franci fata de dolar)La randul sau, Bitcoin a continuat sa coboare, tranzactionandu-se sub 6.200 de dolari, fata de 20.000 de dolari, cat valora acesta in decembrie.Moneda chineza se tranzactiona la ora 9 (ora Romaniei) la nivelul de 6,2852 de yuani pentru un dolar, fata de 6,2926 yuani, luni, la ora 17, ora Romaniei.Leul se tranzactioneaza intr-un interval ingust in fata euro, fara sa dea semne de derapaje.