Comisia Nationala de Prognoza a urcat estimarea de crestere economica pentru acest an de la 5.5% la 6,1%

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase o crestere de5,5% in 2018, scrie Mediafax. Potrivit CNP, Produsul Intern Brut pe anul 2017 ar fi de 853,2 miliarde de lei (fata de 842,5 miliarde de lei in estimarea din toamna), iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde de lei (fata de 907,9 miliarde de lei in estimarea din toamna, pe care s-a construit, de altfel, si bugetul de stat pe acest an). Prognoza de inflatie s-a mentinut la 2,6% pentru 2018, iar cea privind cursul de schimb a crescut usor, de la 4,55 la 4,59 lei/euro.Si estimarea privind castigul salarial net s-a mentinut la 2.614 lei, cu precizarea ca "prognoza include transferul contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat", mentionata de CNP.Un avans remarcabil ar urma sa aiba, in 2018, investitiile, pe fondul unei decelerari a consumului. CNP anticipeaza, astfel, ca formarea bruta de capital (investitiile) isi va accelera cresterea de la 3% in 2017 la 7,9% in 2018, in timp ce avansul consumului se va tempera, de la 8,5% in 2017 la 6,3% in 2018. In plus, cel mai mare aport la PIB va veni din constructii (cu o crestere de la 0,2% in 2017 la 8,2% in 2018), in timp ce importurile isi vor reduce cresterea, de la 10,8% in 2017 la 8,6% in 2018.Aportul agriculturii va scadea brusc, de la o crestere cu 21,6% in 2017 la un plus de doar 1,9% in 2018, industria isi va incetini avansul, de la 8,5% la 5,7%, iar serviciile isi vor mentine ritmul de +6,7%.La sfarsitul anului trecut, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Conform proiectului adoptat de Guvern, sunt prevazute venituri estimate de 287,5 miliarde de lei, cu 30,9 miliarde de lei mai mari fata de 2017.CNP a mai estimat si un PIB potential de 5,2% in 2018 (fata de 4,6% in 2017) si un Venit National Brut de 196,4 miliarde de euro in 2018 (fata de 182 de miliarde de euro in 2017).In luna noiembrie 2017, Comisia Europeana a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017 - de la 4,3% la 5,7% - si pentru 2018, de la 3,7% la 4,4%. Comisia prognozase, in primavara, o crestere economica de 4,3% in 2017 si de 3,7% in 2018, pentru Romania.Si Fondul Monetar International a revizuit in crestere, de la 3,4% la 4,4%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2018, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook".