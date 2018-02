Intr-o piata inca bulversata, leul se mentine stabil. Pierderea in fata euro si a francului elvetian a fost marti de circa un ban

Leul a reactionat foarte bine la tulburarile de pe piete, media afisata de BNR la pranz fiind de 4.64 lei/euro ( depreciere de un ban) si 3.74 lei pentru un dolar SUA (depreciere de 3 bani). Cotatia medie a francului elvetian a fost de 4 lei/chf (un ban depreciere).In regiune, zlotul polonez si coroana ceha s-au apreciat usor fata de euro, insa forintul maghiar s-a depreciat usor. In tranzactiile de marti de pe piata interbancara, leul a stat in intervalul 4,63 - 4,64 fata de euro.E drept, in functie de deciziile de politica monetara care vor fi luate miercuri la BNR, am putea asista la noi miscari ale leului, mai degraba in sensul deprecierii decat aprecierii.Economistii se asteapta ca miercuri, Banca Nationala a Romaniei este urce dobanda cheie cu 0,25 puncte procentuale, ducand-o la 2,25%, pentru a se apropia de inflatia in crestere.Avand in vedere acest scenariu, ING se asteapta la o variatie a cursului euro-leu in intervalul 4,63-4,66 in aceasta saptamana. In vreme ce Unicredit mizeaza pe un interval de variatie intre 4,6-4,7 al monedei nationale. Dar desigur, mai depindem si de cum vor evolua corectiile de pe pietele externe."Bursele sunt in scadere peste tot in lume pentru a patra zi consecutiv. Volatilitatea mare a preturilor actiunilor (care a fost generata de cresterea randamentelor obligatiunilor Trezoreriei SUA cu maturitate de zece ani) a facut ca investitorii sa isi reduca asteptarile la doar doua cresteri de rate ale Fed anul acesta de la trei-patru cate erau estimate saptamana trecuta", noteaza intr-un raport economistii Piraeus Bank.Piata forex a fost mai degraba calm, a moneda unica urcand usor fata de dolar marti dimineata peste USD 1.2410/EUR sustinuta de datele solide din Germania.Curba randamentelor implicite este usor modificata marti dimineata cu segmentul scurt coborand spre 0.80% in timp ce segmentul 1M-3M a urcat in zona 1.60% - 2.20%.Preturile metalelor pretioase au crescut dupa ce preturile scazute ale actiunilor au determinat investitorii sa caute investitiile in active de refugiu. Aurul se tranzactioneaza cu putin sub 1,345.00 dolari pe uncie, argintul a urcat peste 16.90 dolari pe uncie, platina a ajuns la 995.60 dolari pe uncie, iar paladiul cocrat la 1,020.00 dolari pe uncie.