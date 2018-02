Trei greseli care iti pot duce firma in incapacitate de plata

7 din 10 companii insolvente si-au platit furnizorii mai tarziu decat durata medie de colectare a creantelor si vanzarea stocurilor, motivul fiind faptul ca 60% au achizitionat active corporale (ca de exemplu terenuri, masini, utilaje), 30% si-au achitat doar partial datoriile catre banci (pentru a reduce costul cu dobanzile platite) si dividende catre actionari, iar 10% au creditat diferite companii, majoritatea acestora fiind parte din acelasi grup de firme (actionari si/ sau administratori comuni cu firma subiect sau grad de rudenie/ prieteni apropiati);



Investitiile gresite: 75% dintre companiile insolvente au avut un cost al finantarii afacerii (costul mediu ponderat al capitalurilor) mai mare decat randamentul activelor, deoarece rezultatul asteptat al investitiilor nu a fost materializat. Atunci cand randamentul activelor (efectul) este inferior costului finantarii (efortul), situatia companiei se deterioreaza si riscul de insolventa creste;

Politica agresiva a dividendelor: o treime dintre firmele insolvente a distribuit majoritatea profitului net sub forma de dividend in mod accelerat inaintea momentului incetarii activitatii, fara un factor compensator pentru consolidarea situatiei de lichiditate (ex: cresterea profiturilor obtinute sau a cifrei de afaceri). Aceasta a determinat cresterea gradului de vulnerabilitate a companiilor respective, precum si o dependenta mai mare de finantarea externa.

Nivelul veniturilor a scazut semnificativ in ultimii 3-4 ani prealabili intrarii in incapacitate de plata. Cifra de afaceri medie din 2016 a fost de 2,1 MIL RON, cu 28% mai putin decat anul anterior si cu 30% mai mica decat cea din 2012, nivelul de varf al veniturilor pentru aceste companii;

In contextul scaderii semnificative a veniturilor, aceste companii au demonstrat o capacitate limitata de a se restructura. Flexibilitatea redusa si incapacitatea de a se restructura eficient au fost determinate de nivelul foarte ridicat al cheltuielilor fixe. Acestea din urma au fost alimentate de investitiile majore in activele fixe, in conditiile in care ponderea acestora in totalul activelor a crescut constant, de la 36% in 2012, la 44% in 2016. Pierderile consolidate s-au ridicat la 9,3% din nivelul cifrei de afaceri;

Gradul de indatorare a companiilor respective a crescut constant, de la 85% in 2012, la aproximativ 104% in 2016. Dinamica a fost determinata de acumularea de pierderi care au erodat nivelul capitalurilor proprii, aportul foarte scazut de capitalizare din partea actionariatului si necesitatea de suplimentare a datoriilor pentru a gestiona presiunile asupra lichiditatii;

Gradul de acoperire a datoriilor prin nivelul vanzarilor a scazut de la 103% in 2012, la doar 75% in 2016;

Ciclul de conversie a banilor (calculat prin nivelul cumulat al rotatiei stocurilor si creantelor minus durata medie de plata a furnizorilor) a devenit negativ in 2016, ceea ce inseamna ca principala sursa de finantare a fost reprezentata de cresterea datoriilor pe termen scurt, a caror pondere in total capitaluri imprumutate a crescut de la 48% (2012), la 75% (2016).

Industriile cu cel mai mare numar de insolvente

Folosirea resurselor atrase pe termen scurt pentru a finanta nevoile pe termen lung, investitiile gresite (trei sferturi dintre companiile insolvente au avut un cost al finantarii afacerii mai mare decat randamentul activelor) si o politica agresiva a dividendelor sunt principalele 3 cauze pentru care firmele intra in incapacitate de plata, au aratat miercuri Eugen Anicescu si Iancu Guda, Contry Manager si respectiv Service Director ai Coface Romania.Cauzele intrarii companiilor in incapacitate de plataDin totalul celor 8.256 de companii insolvente in 2017, 4.185 au depus declaratiile financiare inainte de intrarea in incapacitate de plata. Pentru acestea, au fost calculati indicatorii financiari pentru ultimele 5 exercitii financiare precedente, cifrele fiind consolidate la nivelul intregului esantion al firmelor insolvente. Rezulta, astfel ca:Din perspectiva distributiei sectoriale, industriile cu cel mai ridicat numar al companiilor insolvente prin raportare la 1.000 de companii active sunt: fabricarea produselor textile, productia si furnizarea de energie electrica, asanarea si indepartarea gunoaielor, industria extractiva si constructii.2017 a inregistrat o crestere semnificativa a companiilor nou infiintate, in conditiile in care numarul SRL-urilor inmatriculate este de aproape 100.000, revenind la nivelul din 2008, inainte de impactul crizei financiare globale la nivel local.Evolutia inmatricularilor in functie de sectorul de activitate difera semnificativ de la o industrie la alta. Cele mai mari cresteri din aceasta perspectiva sunt in industria prelucratoare (+122%), activitati de spectacole, culturale si recreative (+73%) si alte activitati si servicii (+60%). In schimb, comertul si intermedierea financiara sunt singurele sectoare care au o scadere a companiilor nou inmatriculate, cu -10% (la doar 29.555) si -22% (la 1.455)."In ciuda cresterii economice record si a avansului semnificativ al consumului cu aproape 10% fata de anul anterior, in 2017 numarul insolventelor inregistrate creste usor. Aceasta evolutie arata ca dupa scaderea accelerata a numarului de insolvente in ultimii 3 ani, pe fondul cresterii lichiditatii din piata, efectul incepe sa se disipeze si estimez ca in perioada urmatoare vom vedea mai multe firme in incapacitate de plata.Aceasta estimare este bazata si pe analize ale Coface, care arata ca in economie numarul companiilor care nu realizeaza profit si au o solvabilitate slaba este important (1 din 3 companii s-ar incadra in aceasta categorie), acestea fiind extrem de expuse la a inregistra dificultati in plata datoriilor, in conditiile in care lichiditatile vor deveni mai greu accesibile sau mai scumpe.Coface evalueaza in fiecare an un numar mare de companii, care realizeaza peste 80% din cifra de afaceri din economia locala, iar o analiza a acestui portofoliu arata ca doar 1 din 4 companii prezinta un risc scazut de insolventa", a precizat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania."Din perspectiva cadrului general al afacerilor in Romania, nu gasesc o explicatie care sa justifice cresterea numarului de companii in 2017, pentru ca salariul mediu in sectorul privat a crescut cu aproape 15%, cadrul fiscal si juridic au fost instabile, costul finantarii a crescut la finalul anului, investitiile publice au scazut la jumatate fata de anul anterior, in timp ce investitiile straine au stagnat in sectoarele cheie. Singura explicatie in cazul cresterii cu 32% a numarului de companii nou infiintate este efectul de baza. Mediul de afaceri local a pierdut aproximativ un milion de companii in ultimii 10 ani, inregistrand un numar de firme care si-au intrerupt activitatea de patru ori mai mare, comparativ cu media regionala. La fiecare companie nou infiintata in 2008 - 2016, 2,2 companii si-au intrerupt activitatea. Romania a ajuns sa aiba doar 23 de firme la 1.000 de locuitori, cel mai scazut nivel din UE dupa Serbia, care are 19 firme la fiecare 1.000 de locuitori. In momentul de fata, mediul de afaceri local este embrionar, deoarece jumatate dintre companiile active sunt infiintate dupa 2009 si nu au trecut prin tumultul crizei financiare. Acest proces al regenerarii distructive a lasat un gol imens in mediul de afaceri, care acum poate fi preluat de companiile nou infiintate, in conditiile in care nivelul foarte ridicat al cresterii economice si costul de finantare in continuare scazut creeaza oportunitati interesante in acest moment", a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface Romania.