Avand in fata perspectiva unei inflatii ridicate, ​BNR a dus dobanda cheie la 2.25%

Intr-o miscare anticipata de piata, BNR a majorat miercuri dobanda cheie la 2,25 % pe an de la 2,00 % pe an începând cu data de 8 februarie 2018. De asemenea, in sedinta de miercuri s-a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la sută pe an de la 1,00 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,25 la sută pe an de la 3,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018 si păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.