Guda (Coface): Jumatate dintre firmele infiintate in 2017 nu vor mai fi in functiune in 2022

"Cand economia creste accelerat, oportunismul si efectul de turma ii determina pe multi romani sa deschida afaceri conjuncturale. Iti deschizi si tu o cafenea pentru ca vezi in jur cum toata lumea consuma, se plimba prin mall-uri, bea vafea si atunci se deschid cafenele. Asta nu e afacere, e bisnita. Daca ne uitam la cifrele istorice si daca vom avea in perioada urmatoare o recesiune unde sunt semnale- vedeti si tensiunile acumulate pe piata de capital. Maxim jumatate dintre companiile infiintate in anul 2017 vor mai fi in functiune in 2022 - 2023. Ele sunt ca acele flori care ies dupa furtuna, dar sunt fragile", a spus miercuri Iancu Guda, services director al Coface.Potrivit acestuia, companiile infiintate in perioada de recesiune au o rata de supravietuire in crestere."Daca ne uitam la companiile infiintate in recesiune, in 2009 si 2010, vedem o rata de supravietuire in crestere si pierderi mai mici. Sunt companii care s-au infiintat intr-o perioada mai dura, cu planuri mai conservatoare si unele dintre ele au gasit oportunitati, pentru ca, in recesiune, sunt cele mai multe oportunitati. Cele mai performante companii sunt cele infiintate in perioada de revenire initiala si relansare timpurie. Au cel mai ridicat procent de supravietuire si cea mai buna profitabilitate medie. Aceste companii sunt infiintate intr-o perioada in care in general increderea nu s-a relansat. Exista un gol lasat de firmele care si-au incetat activitatea, care au intrat in insolventa pe perioada recesiune, activele sunt subevaluate, costul investitiei initiale e la 35 - 40% fata de momentul bulei. Ce urmeaza dupa infiintarea companiei? O perioada de crestere pentru ca ele sunt infiintate in punctul de minim, in momentul in care relansarea este timpurie. In general sunt firmele care inoata impotriva valului, care cred foarte mult in viziunea lor si ideea lor. Acolo, ideea a facut diferenta", a explicat oficialul Coface, citat de Agerpres.Cifrele lansate de Guda au fst confirmate indirect de prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, care spunea intr-o conferinta recenta ca inițiativa antreprenorială din România este redusă, iar sectorul companiilor este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țări europene foste socialiste (2,2 IMM la suta de locuitori, față de media UE de 4,5 firme și 9,4 unități în Cehia; 7,5 în Slovacia; 6,4 în Slovenia; 5,4 în Lituania; 5,3 în Ungaria; 5,2 în Letonia; 4,4 în Bulgaria; 4,1 în Polonia etc)Mai mult, sectorul firmelor din România este dominat de întreprinderile de mici dimensiuni, multe dintre acestea având probleme serioase privind capitalizarea: 44% nu respectă cerințele legale privind capitalizarea (276,5 mii companii au nivelul capitalului propriu sub jumătate din capitalul social subscris vărsat), iar 42% au capitaluri proprii negative (268,5 mii firme au datorii mai mari decât activele totale)coface