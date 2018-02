DOCUMENT Comisia Europeana: Romania 2018 - noi scumpiri, crestere economica pe seama consumului

"Romania: boom generat de consum" - isi intituleaza CE analiza pentru tara noastra, din cadrul Estimarilor economice de iarna 2018, emise miercuri. In noua prognoza, din februarie 2018, Comisia Europeana prevede ca Romania va inregistra o crestere a produsului intern brut, in anul 2018, de 4,5%, o estimare usor imbunatatita fata de prognoza de toamna 2017, din noiembrie anul trecut , cand CE prevedea o crestere economica de 4,4% pentru Romania in anul 2018. Astfel, tara noastra ar urma sa aiba a doua cea mai mare crestere economica procentuala din UE in anul 2018, dupa Malta (5,6%, estimare).In schimb, CE si-a inrautatit usor previziunea de crestere economica a Romaniei pe anul 2019, de la o prognoza la alta: de la 4,1% la 4%.Pe anul 2017, Romania a avut o crestere economica de 6,7% fata de anul 2016, un varf post-criza, conform estimarilor de la CE. "Principalul motor de crestere a fost consumul individual, sustinut din taieri de taxe si cresteri de salarii atat in sectorul public, cat si in cel privat. Boom-ul consumului individual a condus la cresterea importurilor. Drept consecinta, schimburile comerciale nete au actionat ca o povara asupra cresterii PIB real, in pofida majorarii relativ puternice a exportului" - considera CE.In privinta investitiilor, CE observa ca in anul 2016 acestea s-au redus, iar in 2017 au inceput sa-si revina. "Ritmul lor de crestere a ramas insa redus, ca urmare a scaderii abrupte a investitiilor publice pentru al doilea an consecutiv", cred cei de la CE.Pe 2018 si 2019, CE se asteapta la incetinirea cresterii economice a Romaniei, la 4,5%, respectiv 4%, fata de anul 2017. "Cresterea consumului individual este asteptata sa se tempereze, odata ce inflatia va cantari mai mult asupra veniturilor reale la dispozitia populatiei, iar majorarile de salarii vor incetini. Totusi, consumul individual se prefigureaza in continuare a fi principalul motor de crestere economica", avertizeaza CE.Scumpirile din Romania vor continua, asadar, dupa ce in anul 2017 inflatia a trecut in teritoriu pozitiv, in ciuda faptului ca a mai fost calmata de scaderea TVA de la 20% la 19%. Ca urmare a scumpirii alimentelor si a energiei, inflatia a crescut mai ales in a doua parte a anului, inregistrandu-se o rata de 2,6% pe anul 2017.Pentru anul 2018, CE prevede o inflatie de 4,1%, iar pentru 2019, de 3%. Inflatia este proiectata sa creasca mai mult, ca urmare a presiunii consumului si a estomparii efectelor taierilor de taxe din ianuarie 2017. Revenirea accizelor va ridica si mai mult inflatia, anul acesta".De asemenea, CE retine ca Banca Nationala a inceput sa-si inaspreasca politica monetara, pe masura ce inflatia a reintrat in intervalul tinta (2,5% +/- 1 punct procentual). In ianuarie 2018, BNR a majrat dobanda de politica monetara cu 0,25 puncte procentuale, pana la 2%, prima crestere, din anul 2008 pana in prezent - mai remarca functionarii de la CE.In schimb, functionarii de la Bruxelles cred ca investitiile vor creste in Romania, pe masura ce se vor realiza proiectele pe fonduri europene.La nivelul Uniunii Europene (cu tot cu Marea Britanie, care va parasi UE in 2019), creserea economica asteptata ar urma sa fie de 1,4% in anul 2018 si 1,1% in 2019, conform prognozei CE.