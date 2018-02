Grupul BRD si-a dublat anul trecut profitul net, pana la 1,41 miliarde de lei

Grupul BRD- Societe Generale si-a dublat in 2017 profitul net, pana la 1,41 miliarde lei (fata de cei 763.000 de lei in 2016), in timp ce banca BRD a realizat un profit net de 1.38 miliarde de lei (fata de 727.000 lei in 2016), potrivit rezultatelor financiare publicate joi pe Bursa. Costul net al riscului a fost in scadere in 2017, in timp ce castigurile din diferentele de curs s-au dublat. Depozitele clientelei au urcat de la 42 de miliarde in 2016 la peste 44 miliarde de lei anul trecut. Banca a platit, potrivit acelorasi rezultate, un impozit pe profit de aproape 260 milioane de lei.Anul 2017 s-a caracterizat prin redresarea creditarii pe fondul avansului creditelor acordate persoanelor fizice cu +6,6%* si a celor pentru companii cu +0,9%* la sfarsitul lui decembrie 2017, si revenirea pe o traiectorie ascendenta a ratelor de dobanda la lei in septembrie, in contextul inflatiei in crestere. Banca Nationala a Romaniei a facut primii pasi spre normalizarea politicii monetare ingustand coridorul simetric de 2 ori in 2017 si marind rata de politica monetara cu +0,25 pp, la 2%, in ianuarie 2018 si, din nou, la 2,25% in februarie 2018, se arata in comunicatul transmis joi de BRD.In acest context, performanta comerciala a BRD a continuat sa se imbunatateasca. Numarul de clienti activi a crescut cu 41.000 fata de anul trecut, dintre care persoanele fizice cu 38.000 si micile companii cu 3.000. Gradul de echipare a clientilor persoane fizice (numar mediu de produse pe client activ) a continuat sa creasca pana la 4,16 de la 4,07 la finalul lui 2016.Stocul de contracte de internet si mobile banking pentru clienti persoane fizice a ajuns la aproape 1,4 milioane, +21% fata de anul trecut. In special, numarul abonatilor MyBRD Mobile a crescut cu +45%.BRD s-a concentrat indeosebi pe dezvoltarea aplicatiei MyBRD Mobile, aducand-o la cele mai inalte standarde din piata. MyBRD Mobile ofera in prezent optiunea de recunoastere faciala la autentificare si la semnarea tranzactiilor, un tutorial de prezentare a principalelor functionalitati, disponibil inainte de logare si aduce noi imbunatatiri pentru cresterea flexibilitatii in navigare, precum si ale interfetei grafice Creditele nete au crescut la 30,3 miliarde RON, cu +5,3%* in comparatie cu sfarsitul lui 2016, sustinute de cresterea robusta atat pe segmentul persoanelor fizice cat si pe portofoliul mari clienti. Productia de credite pentru persoane fizice a continuat sa fie dinamica, ajungand la 6,4 miliarde RON (+13,8% fata de anul trecut), fiind reconfirmata pozitia de lider a BRD pe piata creditelor pentru persoane fizice, cu o cota de piata de 16,9% la sfarsitul lui 2017.Creditele non-retail au crescut usor, cu +0,4%*, portofoliul de mari clienti inregistrand o evolutie pozitiva de +3,1%* fata de anul trecut. Pe segmentul IMM, BRD a intensificat co-finantarile in cadrul programelor de finantare europene si nationale, beneficiind de expertiza structurii sale dedicate. In 2017 au fost finantate peste 180 de proiecte de investitii ce beneficiaza de fonduri UE in cadrul perioadei de finantare 2014-2020, BRD acordand credite de aproximativ 60 milioane EUR (din care 90% pentru agricultura, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala). De asemenea, au fost acordate aproximativ 3.000 de credite punte cu o valoare cumulata de 44 milioane EUR in cadrul campaniei organizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Depozitele au crescut la 44,2 miliarde RON, +3,8% in dinamica anuala, impulsionate de economiile clientilor retail (+5,8%* fata de anul trecut), pe cand depozitele non-retail au fost cvasi-stabile (+0,5%) in contextul unei pozitii de lichiditate confortabile. Depozitele in conturi curente au continuat sa creasca, +22%*, comparativ cu finalul lui 2016, intr-un mediu caracterizat de rate de dobanda inca scazute. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la finalul lunii decembrie 2017 (+1,1 puncte procentuale in comparatie cu sfarsitul lui 2016).Venitul net bancar a ajuns la 2.786 milioane RON, in crestere cu +4,9% fata de anul trecut, excluzand elementele nerecurente (castiguri din instrumentele financiare disponibile pentru vanzare de 131 milioane RON in 2016 si de 9 milioane RON in 2017). Veniturile nete din dobanzi au inregistrat o crestere foarte robusta de +8,4% fata de anul trecut, generata in principal de evolutia solida a volumelor, cresterea ratelor de dobanda avand, de asemenea, o contributie pozitiva in ultimul trimestru al anului. Veniturile nete din comisioane (-1,2% fata de anul precedent) au fost influentate in mod nefavorabil de presiunea asupra comisioanelor aferente operatiunilor bancare, dar au beneficiat de venituri mai mari din activitati de administrare a activelor si pe piete de capital.Cheltuielile operationale au ajuns la 1.473 milioane RON. Programul de transformare lansat de BRD, care va conduce la imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor nostri si eficienta operationala crescuta, a dus la inregistrarea unei cheltuieli nerecurente de 29 milioane RON, aferente costurilor de transformare anticipate pentru urmatorii trei ani. Excluzand acest element nerecurent, cheltuielile operationale au crescut cu +4,1% fata de anul trecut, ca urmare a costurilor mai ridicate cu forta de munca si a avansului investitiilor pe segmentul IT, in proiectele de transformare a modelului de afaceri la nivelul bancii.Grupul BRD a continuat sa isi imbunatateasca performanta operationala, rezultatul operational brut crescand cu +5,9% fata de anul trecut, dupa ajustarea cu elementele nerecurente. Indicatorul cost/venit din activitatea de baza, la nivel de grup, a ajuns la 52,0% fata de 52,4% in 2016.Calitatea portofoliului de credite s-a imbunatatit in continuare, rata creditelor neperformante fiind redusa la 6,6% la finalul lui 2017 fata de 10,5% la finalul lui 2016, in timp ce gradul de acoperire s-a mentinut solid la 74,2%, comparativ cu 76,6% la finalul lui 2016 (toti indicatorii conform metodologiei ABE). Costul net al riscului a inregistrat o eliberare neta de provizion de 360 milioane RON datorita unor recuperari pe portofoliul de clienti non retail, recunoasterii unor despagubiri din asigurari si castigului din vanzarea de portofolii de credite neperformante.In acest context, Grupul BRD a inregistrat o profitabilitate foarte robusta. Profitul net a ajuns la 1.415 milioane RON in 2017, +85,3% in dinamica anuala, conducand la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 20,1% in comparatie cu 11,8% anul precedent