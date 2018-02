 Oamenii de afaceri: Anul 2018 va fi nefavorabil pentru afaceri (studiu)

Evolutia cifrei de afaceri

Evolutia profitului

Evolutia investitiilor

Evolutia numarului de angajati

Evolutia nivelului salariilor

Top 5 provocari si oportunitati

Procentul companiilor care se asteapta la scaderea profitului in acest an este de doua ori mai mare decat la inceptul anului trecut, iar al celor care spun ca nu cresc investitiile este de asemenea aproape dublu , se arata in studiul "Evolutia afacerilor in Romania in 2018". La intrebarea "cum credeti ca va fi anul 2018 pentru afaceri comparativ cu anul 2017?", scorul total al raspunsurilor exprimate pe o scala de la 1 (total nefavorabil) la 10(total favorabil) a fost de 4,4.Stiudiul poate fi citit in atasament.Evolutia afacerilor in 2018 inseamna continuarea cercetarilor pe care le-am inceput in 2013 privind mediul de afaceri din Romania. An de an adresam managerilor intrebarile cele mai importante referitoare la cifra de afaceri, profit, investitii sau salarii. Aceasta analiza arata care este sentimentul de business la nivelul companiilor din Romania la inceputul lui 2018. Din pacate, datele comparative cu aceeasi perioada a anului 2017 indica alterarea acestuia. Apetitul pentru investitii continua sa se erodeze, pentru majoritatea respondentilor cresterea salariului minim afecteaza profitabilitatea, iar increderea ca 2018 va fi mai favorabil decat 2017 este la cote extrem de scazute. Paradoxul anului 2017 continua la scala redusa si in 2018 ¬ crestere economica si recesiune de moral, urmare a evolutiilor fiscale si legislative din ultimele luni¬, spune Constantin Magdalina, Expert Tendinte si Tehnologii Emergente, co-autor al cercetarii.Fata editia de la inceputul anului 2017, perspectiva de crestere a companiilor este putin mai conservatoare. Rezultatele cercetarii indica o crestere de 7pp (puncte procentuale) a companiilor care se asteapta la cifre de afaceri mai mari cu 5%-10%, contrabalansata de o scadere de 4pp a celor care prognozeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%-30% si de o scadere de 3pp a celor care se asteapta la o cifra de afaceri mai mare cu peste 30% in acest an. La nivel de industrii, cea mai mare crestere a cifrei de afaceri de 10%-20% este previzionata de 24% dintre firmele de IT si 37% dintre firmele din industria farmaceutica si de sanatate..Previziunile privind evolutia profitului de la inceputul anului 2018 sunt mai pesimiste decat la inceputul anului trecut. Desi 24% dintre companii (fata de 18% anterior) se asteapta ca profitul lor sa creasca cu 5%-10% in acest an, vedem scaderi de 3pp pana la 7pp pe toate palierele de crestere semnificativa. De asemenea creste de la 6% la 12% numarul companiior care spun ca profitul lor va scadea in acest an fata de anul trecut. Cea mai importanta crestere a profitului,de 10%-20%, o preconizeaza firmele din agricultura si alimentatie si cele din industria farmaceutica si de sanatate.Conform rezultatelor cercetarii, 18% dintre companii spun ca nu vor creste investitiile in anul 2018, fata de numai 10% in 2017. Observam, de asemenea ca 46% dintre firme vor sa isi creasca investitiile cu 1%-10% fata de 36% anterior. Mai mult, doar 6% dintre companii spun ca vor creste investitiile cu 20%-30% in 2018, comparativ cu 17% in anul anterior. Cele mai multe firme din energie si utilitati (50%) spun ca vor creste investitiile cu 1%-5% in acest an, dar cele mai multe din agricultura si alimentatie (25%) spun ca vor creste investitiile cu 10%-20%."Cercetarea Evolutia afacerilor in 2018 este un demers oportun de comunicare cu mediul de business din Romania. Dincolo de poza macroeconomica oficiala, rezultatele acestei cercetari surprind dinamica perceptiei decidentilor prin adaugarea an de an a rezultatelor fiecarei editii. La inceput de 2018 constatam deprecierea sentimentului de business comparativ cu inceputul anului 2017. Acolo unde apar, cresterile sunt fie marginale, fie pe paliere inferioare. Se adanceste neincrederea in favorabilitatea evolutiilor economice in 2018 fata de 2017. Daca socotim ca in economie moneda de schimb este increderea atunci absenta acesteia creste costul de a face business in Romania si functioneaza ca o profetie auto-implinita", spune Elena Badea, Managing Partner Valoria.24% dintre companiile romanesti nu se asteapta la nici o crestere a numarului de angajati in 2018 fata de 17% in anul anterior. In acelasi timp, 63% dintre companii fata de 79% anterior spun ca se asteapta ca personalul lor sa creasca in acest an. Mai mult, 13% dintre companii se asteapta ca numarul lor de angajati sa scada in 2018, fata de 4% in 2017.La nivel de industrii, 35% dintre firmele de productie industriala, 27% dintre cele de constructii si imobiliare, 31% din industria de agricultura si alimentatie, 40% din telecomunicatii si 37% dintre companiile de energie si utilitati spun ca vor mentine in 2018 acelasi numar de angajati ca in 2017.Daca la inceputul anului 2017, 4% dintre companii nu previzionau cresteri salariale, in 2018 procentul creste la 17%. Creste cu 8pp procentul companiior care vor creste salariile cu 1%-5% in 2018, fata de anul anterior. Ajustarile se regasesc la companiile care se asteapta ca salariile sa creasca cu 5%-10% (-11pp) si la cele care se asteapta la cresteri salariale de 10%-20% (-9pp).Cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1450 lei la 1900 lei de la 1 ianurie 2018 afecteaza companiile, in principal, prin scaderea profitabilitatii (70%). Pe locul doi ca impact, 29% dintre companii spun ca este cresterea peste pragul de sustenabilitate a costurilor cu forta de munca, iar pe locul al treilea 24% dintre companii au pus reducerea numarului de salariati. 20% dintre companii spun ca nu sunt impactate de aceasta schimbare si doar 1% au bifat intrarea in insolventa si respectiv suspendarea temporara a activitatii companiei.Cele mai importante provocari pentru companii la inceputul anului 2018 sunt: schimbarile din domeniul fiscal (62%), lipsa fortei de munca (59%), cresterea productivitatii (37%), motivarea salariatilor (25%) si cresterea costurilor (21%).Cele mai importante oportunitati pentru companii la inceputul anului 2018 sunt: cresterea economica (72%), cresterea consumului (69%), cresterea exporturilor si deschiderea altor piete (52%), digitalizarea si oportunitatile din online (41%) si accesarea fondurilor europene si a finantarilor pentru IMM-uri (36%)."Studiul Evolutia afacerilor in 2018 se diferentiaza prin trasabilitate, comparativitate si relevanta statistica a sute de companii respondente din Romania. Cercetarea noastra sintetizeaza opinia companiilor din Romania cu privire la principalii indicatori relevanti pentru acestea. Rezultatele consemneaza neincrederea in evolutiile economice din 2018. Independent de particularitatile fiecarei industrii, analiza comparativa cu datele similare aceleasi perioade din 2017 arata evolutia negativa a principalilor indicatori. In conditiile presiunii tot mai mari din mediul de operare, companiile sunt tot mai precaute. Nota de incredere pe care companiile din Romania o dau mediului de operare arata necesitatea unei reexaminari a masurilor fiscale si legislative propuse sau aprobate", spune Dumitru Ion, CEO Kompass Romania si Doingbusness.ro.Despre studiuStudiul Valoria privind perceptia managerilor asupra evolutiei mediului de afaceri romanesc la inceputul anului 2018 are la baza un chestionar care analizeaza perceptiile a 475 executivi de top provenind din companii cu activitate in diverse industrii. Chestionarul a fost aplicat in perioada 15 ianuarie ¬ 30 ianuarie 2018. 5% dintre respondenti provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane EUR, 4% din companii cu cifra de afaceri intre 50-100 milioane EUR, 18% cu cifra de afaceri intre 10-50 milioane EUR, 43% cu cifra de afaceri intre 1-10 milioane EUR si 30% sub 1 milion de EUR cifra de afaceri. 44% dintre respondenti au functia de CEO/Presedinte/Director General. Acest studiul a fost realizat in parteneriat cu Doingbusiness.ro.