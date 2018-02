In Romania, trei sferturi din familii isi pun banii la comun, fata de numai jumatate dintre cuplurile din Europa. Motivul: europenii nu vor ca partenerul sa stie cat cheltuiesc sau isi tin datoriile un secret

Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune presupun o mai mare transparenta a cheltuielilor. Insa unul din cinci (21%) europeni ar ascunde unele cheltuieli, economii sau datorii de partenerii lor, in anumite circumstante. Motivatiile lor tin de de faptul ca nu vor ca partenerul sa stie cat cheltuiesc (16%) sau vor sa isi tina datoriile un secret (9%).'Conform unui nou studiu ING International Survey - Economii 2018, in Europa, 53% dintre cupluri spun ca isi pun banii la comun, insa pentru cuplurile din Romania practica este mult mai intalnita la 71% dintre respondenti. Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare a banilor. Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor (55%) declara ca isi impart finantele cu partenerul si 46% dintre cei cu probleme in cuplu isi impart banii cu partenerul. Raportul dintre fericirea in cuplu si conturile comune este peste media europeana si in SUA (69%) sau in Australia (64%). Cea mai puternica legatura dintre resurse financiare administrate in comun si cupluri fericite se vede in Romania, unde 76% dintre cupluri tin banii la comun, si in Spania, unde ajunge procentul la 68%', se arata in studiul ING.Pe de alta parte, un partener ar alege sa nu isi puna banii intr-un cont comun fie ca are nevoie de intimitate (34%), pentru ca isi gestioneaza finantele mai bine decat partenerul (28%) sau pentru ca partenerul sa nu isi faca griji pentru el (25%).Studiul ING International Survey mai arata si ca putin peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie (fiecare cu 27%). Luxembourg este la polul opus, cu numai 13% dintre persoane care declara ca nu au economii, Luxembourg avand cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre cele 15 tari in care s-a realizat studiul.