Salariul mediu net a urcat  anul trecut cu 11.7%. In administratia publica, salariile nete au urcat cu viteza dubla, cresterea fiind de peste 24%

cu 92,4% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 67,3% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului;

intre 20,0% si 35,5% in activitati de servicii anexe extractiei, extractia carbunelui superior si inferior, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), industria metalurgica, tranzactii imobiliare;

intre 16,0% si 20,0% in depozitare si activitati auxiliare pentru transport, alte activitati extractive, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), telecomunicatii.

intre 1,5% si 3,0% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice, alte activitati industriale n.c.a.

In sectorul bugetar, cresterile salariale au fost in 2017 de 24.15%, reiese din datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Cresterea medie in toate sectoarele economiei a fost de jumatate din cresterea de care au beneficiat angajatii de la Stat, cu toate bonusurile si premiile acordate la final de an de unele companii din mediul privat.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale salariilor, acestea fiind determinate de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2629 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei (+6,7%), arata datele INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (9239 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1481 lei).Decembrie 2017 comparativ cu Noiembrie 2017In luna decembrie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic , nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare fata de luna noiembrie 2017. Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou), dar si realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte). De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mici din unele activitati economice.ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost determinate de acordarea in luna noiembrie de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri. De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte).ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in sanatate si asistenta sociala (+2,9%), respectiv in administratie publica (+0,6%). Castigul salarial mediu net a scazut in invatamant (-4,3%) ca urmare a inceperii vacantei scolare si reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice.