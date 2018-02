Anul trecut, exporturile ne-au adus 62,6 miliarde de euro, iar importurile ne-au "mancat" 75,5 miliarde de euro.

In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica.Exporturile au insumat 62,64 miliarde de euro, iar importurile au insumat 75,59 miliarde de euro, ducand deficitul balantei comerciale la aproape 13 miliarde de euro (mai mare 2,98 miliarde euro decat cel din 2016). Evident, acest deficit preseaza pe cursul valutar in sensul deprecierii leului.Viteza de crestere a exporturilor, de peste 9% este una ok, partea proasta fiind ca aceasta viteza e depasita cu mult de cea cu care cresc importurile. Deocamdata, ponderea acestui deficit este sub 4%, ceea ce nu reprezinta un nivel care sa ingrijoreze din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. In privinta acestui deficit, conteaza cel mai mult nu neaparat dimensiunea lui, ci modul in care e finantat. Iar daca ne uitam la intrarile de valuta din investitiile straine directe au fost relativ modeste, ceea ce face ca sarcina finantarii sa cada pe datoria publica externa.Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in anul 2017 a fost de 47480,9 milioane euro la expedieri si de 57277,6 milioane euro la introduceri, reprezentand 75,8% atat din total exporturi cat si din total importuri.Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri in anul 2017 a fost de 15160,3 milioane euro la exporturi si de 18319,3 milioane euro la importuri, reprezentand 24,2% atat din total exporturi cat si din total importuri.In anul 2017, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (46,4% la export si 37,3% la import) si alte produse manufacturate (33,2% la export si respectiv 30,9% la import).Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent.Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord.Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international