Isarescu: Ce m-a frapat pe mine este ca importam foarte multe mere

"Ce m-a frapat pe mine, chiar am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo 14% din totalul suprafatelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana si numai 3% din productie. Bineinteles, aici e vorba si de imbatranirea livezilor. Ele trebuie innoite", a spus vineri Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, cu ocazia lansarii Raportului privind inflatia."Oricat de neasteptat ar fi din perspectiva potentialului si a traditiei locale, printre sursele importante ale deficitului comercial asociat fructelor se regasesc merele, in conditiile in care Romania detinea in 2016 peste 10% din totalul suprafetei cultivate cu meri la nivel european, dar numai 3,6% din totalul productiei", se arata in Raportul publicat vineri de Banca Centrala.Diferenta dintre randamentele obtinute pe plan local si cel mediu la nivel comunitar este chiar mai accentuata in cazul tomatelor, unde Romania detine 9,1% din suprafata cultivata si doar 2,4% din totalul productiei. De altfel, productia de legume si fructe, in general, se plaseaza mult sub potential, activitatea investitionala precara a fermierilor reflectandu-se negativ pe multiple paliere: mecanizarea lucrarilor, realizarea irigatiilor, tratarea terenurilor cu ingrasaminte, constructia de sere, reconversia terenurilor, inlocuirea plantatiilor pomicole si viticole imbatranite cu plantatii noi cu specii performante, insuficienta spatiilor de depozitare etc.In consecinta, de multe ori, este mai avantajos pentru operatorii comerciali sa se aprovizioneze de la furnizori externi, capabili sa asigure fluxuri stabile in parametri cantitativi si calitativi corespunzatori. In ceea ce priveste alimentele de origine animala, in principal reprezentate de categoriile "carne si produse din carne", respectiv "lapte si produse lactate" (cu contributii la deficitul total de 13% si respectiv 11%), se remarca, pe langa reducerea continua a efectivelor, gradul excesiv de fragmentare a fermelor zootehnice.Situatia se rasfrange asupra capacitatii investitionale a fermierilor, deci a randamentelor obtinute, productia sectoriala fiind, in plus, afectata de spatii insuficiente de colectare, depozitare si transport. Astfel, incapacitatea de a livra catre verigile superioare ale lantului de productie marfa in conformitate cu cerintele de ordin cantitativ si calitativ ale acestora caracterizeaza nu doar segmentul vegetal, ci si domeniul zootehnic. Cresterea bovinelor este cea mai expusa fenomenului fragmentarii, exploatatiile agricole individuale concentrand 90% din efective in cazul vacilor pentru lapte, astfel incat fermierii reusesc sa furnizeze procesatorilor doar un sfert din productia locala de lapte (la nivelul anului 2016), procent mult inferior mediei europene (circa 90%).Prin urmare, chiar daca materia prima utilizata in procesare este preponderent de provenienta locala, companiile industriale de profil au nevoie de importuri de completare (care reprezinta circa jumatate din achizitiile din exterior de lapte si produse lactate), situatie care persista de altfel de ani buni. In acelasi timp, segmentul procesa torilor de lapte este foarte concentrat (primii cinci jucatori detin aproape jumatate din piata), cele mai importante companii fiind de talie internationala. Acestea desfasoara operatiuni in mai multe state, de-a lungul intregului lant de productie, iar decizia cu privire la ce, cat si unde sa produca are la baza exclusiv criteriul optimizarii costurilor, se mai arata in Raportul privind inflatia