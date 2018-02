Teodorovici, despre impozitarea BOR: Banii raman la Biserica pentru activitati cu caracter social

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. In vara anului trecut, Teodorovici sustinea impozitarea bisericii si le cerea reprezentantilor BOR sa ajunga in secolul XXI.





"Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine si mai clar rolul acesteia pe care il are in societate vizavi de problemele cu caracter social. Adica, acele sume pe care statul teoretic al trebui sa le ia raman la Biserica. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani intreprinde activitati cu caracter social pe care statul le mentioneaza si anume: copii cu probleme, persoane cu dizabilitati, oameni in varsta,", a declarat, sambata, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3, in care a fost intrebat daca mai sustine impozitarea bisericii potrivit unor declaratii facute anul trecut in acest sens.





In ceea ce priveste modul in care poate fi verificata Biserica daca a derulat acele activitati sociale, mai ales ca in momentul de fata biserica nu plateste impozit pe ceea ce vinde si pe serviciile pe care le ofera populatiei, Teodorovici a raspuns: "E posibil sa se aplice o suma forfetara".





"Repet. Asta a fost ideea. Discutam impreuna care sunt acele activitati pe care statul ar putea sa....(le impoziteze n.r.), dar suma respectiva nu o ia statul si ramane la nivelul bisericii, pentru ca Biserica a demonstrat foarte clar ca mult mai bine gestioneaza acest tip de probleme. Statul a dovedit ca este corigent la acest capitol, de a avea grija de probleme sociale, iar biserica a facut asta foarte bine in ultimii ani. (...) Astfel de actiuni, sa spunem, opresc acel curent negativ impotriva Bisericii!", a subliniat ministrul Finantelor .





Acesta a mentionat ca MFP nu impoziteaza cand are nevoie de bani "doar asa, te apuci si pui birul pe o tara, indiferent ca este biserica sau altceva". "Ideea asa a fost: nu sa impozitam, nu sa punem birul pe nimeni, era o chestiune corecta fata de cei trei, biserica, administratie/guvern si populatie. Era o chestiune in care toata lumea avea de castigat", a adaugat Teodorovici.





In luna iunie 2017, Eugen Teodorovici sustinea impozitarea bisericii si le cerea reprezentantilor BOR sa ajunga in secolul XXI.





"Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte multi bani. Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le indrageste, dar trebuie sa gasim un compromis. E o discutie pe care am inceput-o in 2015 cu Patriarhul, nu intr-un mod direct, dar am lasat sa se inteleaga ca undeva, candva, intr-un viitor foarte apropiat trebuie sa discutam despre acest subiect. Putem sa gasim o formula pe care si Biserica sa o accepte, si populatia sa o primeasca foarte bine si anume: trebuie sa vedem care sunt acele activitati cu caracter economic care pot fi impozitate", declara atunci Teodorovici