Sporul negativ al populatiei  s-a accentuat anul trecut. ​In 2017 s-au nascut cu 11.000 de copii mai putin decat in 2016, in timp ce numarul decedatilor a crescut

Luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie 2017

Luna decembrie 2017 fata de luna decembrie 2016

In anul 2017, numarul nou-nascutilor a fost mai mic cu circa 11.000 de persoane fata de 2016, in timp ce numarul romanilor decedati a urcat la peste 260.000 (fata de putin peste 257.000 in 2016), reiese din datele publicate luni de Institutul National de Statistica.Daca ne uitam mai in detaliu, la nivel de judete, constatam ca rata mortalitatii era cea mai ridicata in(datele sunt la nivelul lui 2016), cu 17 decese la mia de locuitori), urmat de(15.3 la mie),(14.1 la mie) si(13.8 la mie). La polul opus- cele mai mici rate ale mortalitatii- se afla(9.5 la mia de locuitori),(9.7 la mie),(tot 9.7 la mie) si(9.8 la mia de locuitori).De notat ca in 1990, judetele cu cele mai inalte rate ale mortalitatii erau Arad (14.5 la mia de locuitori), Giurgiu (14.2 la mie), Teleorman (13.4) si Mehedinti (13.2 la mie). La polul opus intalneam in 1990 Iasi si Brasov (cate 8.2 la mie), Galati si Constanta.In ce priveste numarul de casatorii la mia de locuitori,se afla in 2016 in fruntea clasamentului (cu 8.2 casatorii la 1000 de locuitori intr-un ande zile), urmata de(7.7 la mie),7.4 la mie) si(7 la mie). In 1990, campioana nuntilor era Timis (9.3 la mia de locuitori/an), urmata de Galati, Bucuresti si Constanta (9 la mie).Nu mai vorbim de faptul ca in Capitala sunt cuplurile cu varsta medie a casatoriei cea mai inaintata (34.7 ani), in vreme ce in Suceava, varsta medie a sotilor la nunta este cea mai "frageda" - 30 de ani. In 1990, bucurestenii se casatoreau la putin peste 28 de ani, in vreme ce in Vaslui, varsta medie a sotilor nu depasea 26 de ani.In privinta divorturilor, in 2016 campioni erau brailenii (1.9 divorturi la mia de locuitori), urmati de cei din Ilfov, Caras Severin si Constanta. Inainte (prin 1990), bucurestenii divortau cel mai des (peste 2.26 la mie), urmati de Ilfov, Timis si Arad. La polul opus erau salajenii, oltenii (locuitorii judetului Olt) si tulcenii.In luna decembrie 2017 s-a inregistrat nasterea a 15.127 copii, cu 192 mai putini copii decat in luna noiembrie 2017. Numarul persoanelor ale caror decese au fost inregistrate in luna decembrie 2017 a fost 23146, cu 1431 mai multe decat in luna noiembrie 2017. Prin urmare, sporul natural a fost negativ in luna decembrie 2017, decedatii avand un excedent fata de nascutii-vii cu 8019 persoane.In luna decembrie 2017, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 6.589 casatorii, cu 1023 mai putine decat in luna noiembrie 2017. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr.202/2010 a fost de 2751, cu 304 mai multe decat in luna noiembrie 2017.Natalitate, mortalitate si spor natural2Numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 839 in luna decembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016, iar numarul persoanelor care au decedat a fost cu 1456 mai mic fata de luna decembrie 2016.Sporul natural a fost negativ atat in luna decembrie 2017 (-8019 persoane), cat si in luna decembrie 2016 (-8636 persoane).Numarul casatoriilor a fost, in luna decembrie 2017, cu 1406 mai mare decat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 s-au pronuntat cu 400 divorturi mai multe in luna decembrie 2017, decat in luna decembrie 2016.