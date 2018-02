Ordonanta care corecteaza situatiile transferului de asigurari sociale pentru persoanele scutite de impozit a fost publicata. Vezi cum se aplica concret, pe exemple de calcul

A. Diminuare contributie la sanatate pentru persoanele angajate ca programatori, cercetatori, persoanele cu handicap si muncitori sezonieri ¬ art. 60 din Codul fiscal

Exemplu de calcul

B. Asigurarile sociale pentru contractele de munca cu timp partial pentru care se recalculeaza asigurarile sociale la nivelul salariului minim pe economie.

Exemplu de calcul pentru un salariu brut de 500 lei.

C. Contributia la pensii pentru concedii medicale.

Foarte important: daca au existat situatii in care s-au facut calcule de salarii si s-a efectuat depunerea Declaratiei 112 conform situatiilor anterioare, legiuitorul permite recalculul acestor sume si depunerea unor declaratii rectificative pe intreaga perioada a anului 2018.

In urma cu cateva zile a fost publicata OUG nr. 3/2018 care corecteaza situatiile transferului de asigurari sociale pentru persoanele scutite de impozit (programatori, persoane cu handicap, etc.), pentru contractele de munca cu timp partial si pentru contributia la pensii pentru concediile medicale. OUG nr. 3/2018 reglementeaza trei situatii fiscale a caror efect este negativ, generate de transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat.Cele trei situatii fiscale reglementate sunt:Recalculul contributiei la sanatate in sensul reducerii sumei de plata pentru persoanele scutite de impozitul pe venit (programatori, cercetatori, persoane cu handicap) astfel incat sa nu scada salariul net;Modificarea obligatiei de plata pentru asigurarile sociale pentru contractele de munca cu timp partial astfel incat sa nu se mai ajunga la salarii nete negative;Un nou mod de calcul a contributiei la pensii pentru persoanele aflate in concediu medical astfel incat sa nu mai existe situatia prin care contributia la pensie este mai mare decat indemnizatia pentru concediu medical.Prezentele prevederi normative se aplica persoanelor fizice ce realizeaza venituri din salarii aflate in desfasurare la data de 31 decembrie 2017, beneficiaza de scutire la impozitul pe venitul din salarii conform art. 60 din Codul fiscal al caror salariu brut este majorat cu minim 20% in anul 2018 fata de nivelul lunii decembrie 2017.Pentru aceste persoane, contributia la asigurarile de sanatate retinuta la sursa si platita la buget se calculeaza dupa urmatoarea formula:Simbolurile utilizate au urmatoarele intelesuri:a)CASSretinuta = contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de catre angajatori/platitori din salariul brut in luna, care nu poate fi mai mare decat contributia calculata si datorata conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;b)venit brut2018 = venitul baza de calcul al CASS, realizat in anul 2018;c)CASdatorata in 2018 = contributia de asigurari sociale, calculata si retinuta de catre angajatori/platitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;d)salariu netdecembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, in luna decembrie 2017, corespunzator salariului brut prevazut in contractul individual de munca, aflat in derulare la data de 31 decembrie 2017.Sa aplicam aceasta formula pe un exemplu concret:Presupunem ca salariu brut al unui programator in decembrie 2017 a fost de 10.000 lei. Presupunem ca aceasta persoana a avut norma intreaga si nu beneficiaza de deduceri suplimentare. In acest caz, retinerile din salariu si salariu net in decembrie 2017 se determina astfel:o Salariu Brut = 10.000 lei;o Asigurari Sociale (CAS) 10.5% = 1.050 lei;o Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 5.5% = 550 lei;o Fondul de Somaj (CFS) 0.5% = 50 lei;o Salariu Net = 8.350 lei;In anul 2018 s-a efectuat transferul asigurarilor sociale si s-a majorat salariu brut cu 20% la suma de 12.000 lei.retinerile din salariu si salariu net sunt:o Asigurari Sociale (CAS) 25% = 3.000 lei;o Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10% = 1.200 lei;o Salariu net = 7.800 lei.CASSretinuta = venit brut2018 (12.000) - CASdatorata in 2018 (3.000) - salariu net decembrie2017 (8.350) = 650 lei.Salariu net = 12.000 - 3.000 (CAS) - 650 = 8.350 lei.Salariu net dupa intrarea in vigoare a aceste ordonante este 8.350 lei.Practic, se pastreaza acelasi net prin reducerea la plata a contributiei la sanatate. Aceasta reducere (deducere) va fi declarata prin Declaratia 112, iar suma va fi transferata din bugetul de stat catre Fondul de Sanatate.aceasta procedura nu se aplica pentru personalul bugetar, pe perioada in care contractul de munca este suspendat si daca partile agreaza reducerea salariului brut sub procentul de 20% amintit anterior.Ordonanta stabileste ca baza de calcul a asigurarilor sociale ramane tot salariul minim pe economie atunci cand salariul persoanei fizice este mai mic decat salariul minim pe economie si nici nu poate fi aplicata vreo exceptie prevazuta de lege.Ordonanta se adreseaza cu precadere la acele situatii in care salariul net este unul negativ, dar si la acele salarii pozitive unde salariul net a scazut ca urmare a transferului asigurarilor sociale.In esenta, ordonanta stabileste:a) Persoana fizica suporta din venitul brut salarial contributia la pensii in procent de 25% si contributia la sanatate in procent de 10% calculate la venitul brut salarial;b) diferenta de asigurari sociale recalculata pana la nivelul salariului minim pe economie este suportata de angajator;Presupunem ca acest salariu este incasat de o persoana fizica rezidenta ce nu beneficiaza de o exceptie la recalculul asigurarilor sociale. Pentru aceasta valoare a salariului nu se pune problema impozitului pe venitul din salarii intrucat deducerea personala este de 510 lei.contributiile si salariu net se prezinta astfel:o Contributie la pensii = 1.900 X 25% = 475 lei;o Contributie la sanatate = 1.900 X 10% = 190 lei;o Total contributii = 665 lei;o Salariu net = - 165 lei.Practic, persoana fizica trebuie sa vina cu bani de acasa pentru plata asigurarilor sociale.asigurarile sociale suportate de persoana fizica sunt:o Contributia la pensii = 500 X 25% = 125 lei;o Contributia la sanatate = 500 X 10% = 50 lei;o Total contributii suportate de persoana fizica = 175 lei;o Salariu net = 500 ¬ 175 = 325 lei.Diferenta la contributiile sociale (665 - 175 = 490 lei) va fi suportata pe cheltuiala angajatorului.Legiuitorul reformuleaza mai multe prevederi corelate privind contributia la asigurarile sociale pentru concedii medicale prevazute de art. 139, art. 143, art. 144 din Codul fiscal."Art. 144. - Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate."Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.