Industria romaneasca a produs cu 8,2% mai mult anul trecut

Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), citate de News.ro. "In anul 2017, comparativ cu anul 2016, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 8,2%, ca efect a cresterilor celor trei sectoare industriale: industria prelucratoare (+8,9%), industria extractiva (+5,9%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+1%)", se arata in comunicat.In 2016, productia industriala a inregistrat un avans modest, de 1,7% fata de anul precedent, dupa o crestere de 2,7% in 2015.Industria a contribuit, in 2016, cu 23,1% la formarea produsului intern brut (PIB) al Romaniei.In luna decembrie 2017, productia industriala (serie bruta) a scazut fata de luna precedenta cu 14,1%, ca efect al scaderii industriei prelucratoare (¬16,3%).Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) din decembrie a crescut cu 7,9%, datorita cresterilor din industria prelucratoare (+8,9%) si industria extractiva (+5,5%).