Consultant fiscal: ​Mutarea contributiilor de la angajator la angajat poate reduce venitul viitoarelor mame

"​​Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal ar putea sa scada din doua motive. Primul tine de cresterea contributiilor la pensie, care erau 10.5% pana in decembrie 2017 iar din ianuarie 2018 ele aua crescut la 25% ca urmare a transferului de contributii de la angajator la angajat. In al doilea rans, baza de calcul la care se aplica aceasta contributie este crescuta pentru ca salariul mediu a crescut de la putin peste 3.000 de lei la peste 4000 de lei. Discutam despre acel concediu medical de 126 de zile din care cel putin 42 de zile dupa nastere. Este o indemnizatie care inlocuieste venitul salarial pe care ea il obtine in mod normal.", a explicat marti Claudia Sofianu, partener EY Romania, intr-o intalnire cu jurnalistii.Reamintim ca marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut ca exista "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului.Jurnalistul Moise Guran a explicat pe blogul sau cateva situatii punctuale in care indemnizatia viitoarelor mame scade."Sunt cateva astfel de spete", a spus ministrul, intrebat de ziaristi despre informatiile aparute in mediul online potrivit carora viitoarelor mame ar putea sa le fie calculata o indemnizatie mai mica.Incepand de azi, au loc discutii la Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei, Casa de Pensii si Casa de Asigurari Sociale, astfel incat "joi sa venim cu o propunere de modificare astfel incat si aceasta situatie sa fie acoperita", a afirmat Teodorovici."Am mers pe principiul ca nimeni sa nu piarda, nimeni sa nu aiba de suferit", a adaugat el, sustinand ca "azi cel tarziu maine se vor incheia discutiile"."Daca mai apar alte situatii, sper sa nu mai fie cazul", alte eventuale probleme vor fi rezolvate la nivelul comisiilor parlamentare, unde "se mai pot aduce si alte amendamente", a mai spus Eugen Teodorovici. "Ne intrebam cine ar putea sa compenseze cresterea, intrucat de platit il plateste angajatorul, urmand ca el sa isi recupereze banii de la Stat. Este de analizat cine ar putea compensa, atat din punct de vedere al impactului cat si din punct de vedere a ceea ce ne dorim ca Stat ca evolutie demografica", a mai spus Sofianu.