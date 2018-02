Dupa programatori, persoane cu handicap si viitoarele mame, o alta categorie se revolta din cauza mutarii contributiilor: e vorba de corpul de elita al functionarilor publici, managerii publici, care vor da Guvernul in judecata

"O sa-i dam in judecata, nu avem incotro. Stiti ca pentru angajatii de la Stat s-a spus ca se maresc salariile cu 25% ca sa compenseze efectele trecerii contributiilor de la angajator la angajat, insa au fost atenti sa introduca o prevedere potrivit careia daca suma rezultata in urma maririi e mai mare decat suma din grila de salarizare, ramane salariul prevazut in grila. Ei stiau de la inceput ce fac. Asta spune multe despre viziunea pe termen lung a Statului", au declarat pentru HotNews.ro reprezentantii Sindicatului National al Functionarilor Publici. Reamintim foarte pe scurt ca managerii publici au fost recrutati prin procese de selectie complexe, in educatia lor investindu-se peste 13,6 milioane de euro. Ei au fost greu acceptati de sistem, fiind perceputi ca o amenintare, tocmai pentru ca erau formati la mari universitati europene si americane.Fiind perceputi ca o amenintare, treptat cadrul legal a fost modificat in defavoarea acestora. Unora li s-a refuzat numirea, altii au fost fortati de imprejurari sa renunte si au cautat oferte mai bune pentru pregatirea lor, astfel ca acum mai sunt cam 300 de manageri publici in sistemul public, ceilalti gasindu-si de lucru in principal la Comisia Europeana. Scaderile actuale ale salariului net, prevazute cu buna stiinta prin cuantumurile stabilite in Legea salarizarii, variaza intre 10% si 30%, intre 2-300 lei si 3.500 lei, pentru unii colegi care gestioneaza fonduri europene.Aceste taieri vor diminua si mai mult numarul managerilor publici, iar investitia de milioane de euro va fi trecuta la categoria "bani aruncati pe apa sambetei".Reprezentantii SNFP spun ca juristii SNFP lucreaza deja la dosarele care vor fi depuse la instantele din toata tara incepand de saptamana viitoare."Este vorba de actiuni in instante indreptate impotriva tuturor ordonatorilor de credite care emit acte administrative ce duc la diminuarea salariilor urmare a transferului acestor constributii. Cu alte cuvinte, dam in judecata administratia centrala si angajatorii din judete, precum administratiile financiare judetene, prefecturile, directiile de protectie a copilului sau directiile de sanatate publica. Fiecare filiala a SNFP va actiona la nivel local", a spus Preşedintele Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici, Sebastian Oprescu, citat de News.ro.Liderul SNFP spune ca doar in anumite sectoare bugetare s-au operat cresteri salariale de 25%, care acopera contributiile transferate la angajati."Prin Ordonanta de Urgenta 90 din decembrie s-a spus ca sumele aferente contributiilor au fost prevazute in majorarea salariala de 25 la suta, ceea ce nu este real in toate cazurile. In administratia publica centrala sunt peste 30.000 de functionari din 72.0000 care pierd la veniturile nete. E discriminatoriu ca unii au beneficiat din partea statului de sumele aferente contributilor tranferate la angajat, in timp ce altii nu au beneficiat de cresteri salariale care sa conduca la acoperirea contributiilor sau au avut cresteri partiale", a spus Oprescu.Liderul SNFP a declarat ca a solicitat o intrevedere cu premierul Romaniei "pentru a detensiona aceasta situatie"."Noi nu cerem o crestere a salariilor, ci doar sa nu pierdem din veniturile obtinute la nivelul lunii decembrie 2017. In cazul cresterii contributiilor, problema s-ar putea rezolva daca nu s-ar tine cont de limitele grilei de salarizare", a incheiat Oprescu.In total au fost peste 450 de tineri profesionisti in administratia publica, bursieri ai statului roman la universitati sau institutii de prestigiu din Europa in cadrul unor programe guvernamentale, finantate atat din fonduri europene (cca 250 - Young Professional Scheme, 2003-2011), cat si nationale (cca 200 - Bursa Speciala "Guvernul Romaniei"), formati pentru a schimba sistemul public de administratie.Pe langa absolvirea studiilor superioare finantate din fonduri publice nationale si europene, un manager public a promovat atat evaluari psihologice si psihometrice riguroase, cat si programe specializate in administratie publica, a caror durata a variat intre unul si trei ani, programe care au cuprins activitati de formare si stagii practice in tara si in strainatate. Spre deosebire de functiile publice comune, managerul public are atributii si responsabilitati privind coordonarea de programe, proiecte si activitati, iar evaluarea activitatii profesionale a managerul public trebuie realizata inclusiv de catre o comisie formata din experti externi, care evalueaza impactul rezultatelor obtinute in perioada de referinta, dupa un alt set de criterii specifice.