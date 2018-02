Pentru unul din 5 barbatii din Romania, situatia financiara este un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale (studiu)

Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis marti. Potrivit aceluiasi document, un sfert dintre romanii intervievati au afirmat ca, din cauza situatiei financiare, cel putin o data s-au mutat inapoi cu parintii.Desfasurat in 24 de tari europene, Raportul Consumatorilor privind Platile efectuate de acestia analizeaza influenta pe care situatia financiara o are asupra unui cuplu. Intrebati daca situatia lor fianciara a fost un motiv pentru continuarea unei relatii sentimentale, 18% dintre barbatii europeni si 14% dintre femeile europene au raspuns afirmativ. Practic, acestia au realizat la un moment dat ca situatia lor financiara reprezinta un avantaj in relatia de cuplu. Pe primele locuri la raspunsuri afirmative cu privire la influenta situatiei financiare asupra relatiei se situeaza Ungaria, cu 68% , Franta cu 24% si Spania cu 19%.De asemenea, din cauza situatiei financiare, 20% dintre europeni au fost nevoiti in ultimul an a se muta inapoi cu parintii. In Romania, 25% dintre respondenti s-au mutat inapoi in casa parinteasca, cei mai multi dintre ei (33%) avand intre 25-34 ani.Intrebati daca situatia lor fiananciara s-a imbunatatit in ultimul an, 38% dintre europeni au raspuns afirmativ, 45% dintre romani aratandu-se optimisti cu privire la situatia lor financiara.