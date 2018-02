EY Romania: Numarul celor inclusi in split TVA va creste/ Sistemul de urmarire de creante si datorii din partea contribuabililor nu este unul perfect/ Se fac si greseli din partea Fiscului

"Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania, intr-o intalnire cu presa."Masura (privind split TVA - n.r.) a fost diluata fata de varianta anterioara si probabil o sa afecteze un segment mai mic din sectorul de afaceri decat se preconiza inainte dat fiind ca s-au impus niste reguli legat de clasificarea in acest sistem. O sa vedem mai clar incepand din luna martie, cu efect incepand din aprilie, exact cate companii o sa nimereasca in acest sistem. Va aduc aminte ca ordonanta in forma modificata prevede ca aceia care intra in sistem de split TVA sunt companii in insolventa si o categorie foarte interesanta, restantierii la plata. Deci restantieri care inregistreaza restante la plata TVA mai mult de 60 de zile. Exista un registru tinut de Ministerul de Finante si o sa vedem forma lui incepand din luna martie 2018, nu de la 1 ianuarie....Deci in luna aprilie o sa numaram bobocii sa vedem exact din cele cateva sute de mii de afaceri din Romania cate afaceri o sa nimereasca in acest registru", a spus Alex Milcev, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, numarul celor care vor ajunge in baza de date a Fiscului ar putea creste in perioada urmatoare."In prima faza probabil nu multe, insa ne asteptam ca numarul celor care vor nimeri in acest sistem sa creasca dat fiind ca sistemul de urmarire de creante si datorii din partea contribuabililor nu este unul perfect. Se fac si greseli din partea Fiscului. Contribuabilii nu sunt intotdeauna instiintati daca au probleme, daca au restante. Foarte bine poti sa te crezi ca si un contribuabil ca ai achitat toate darile la stat, mai ales pe partea de TVA, dar Fiscul sa fie de alta parere pentru ca fisa platitorului nu a fost reglata corespunzator sau banii vizati pentru TVA au fost redirectionati de Fisc pentru alte debite pe care Fiscul crede ca contribuabilul la avea fata de Fisc si astfel incat fara instiintarea contribuabilului banii dati pentru TVA sa ajunga in alte directii, TVA ramanand neacoperit astfel incat un contribuabil care nu verifica in fiecare saptamana sau in fiecare luna fisa platitorului si nu se asigura ca fisa este la zi si este corecta poate sa aiba o surpriza peste 60 de zile si fara stiinta sa sa fie nimerit in sistem", a afirmat Milcev.Potrivit acestuia, cum exact o sa functioneze sistemul si cate sincope de acest gen o sa fie ramane de vazut incepand din luna aprilie.De asemenea, acesta a precizat ca firma de consultanta a realizat o aplicatie de soft care verifica automat bazele de date ale ANAF si poate sa compare baza de date a unui contribuabil cu toti furnizorii sai.